Jose Sosa gidiyor mu?

Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, ülkesi takımlarından Estudiantes'in kendisine 4 milyon Euro'luk teklif yaptığını öne sürerek, ayrılma isteğini iletti. Tangocudan gelen haberle sarsılan Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi, oyuncuyu ikna etmek için Arjantin'e gitti.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson, geçtiğimiz günlerde kulübe haber göndermiş ve “West Ham’dan teklif var. Premier Lig’de oynamak istiyorum. Bırakın gideyim” demişti. Atiba sorunu çözülmeden bir kötü haber de Jose Sosa’dan geldi...

“Futbolu burada bırakmak istiyorum”

Muhteşem bir sezon geçiren, attığı gol ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan Arjantinli yıldız, Siyah-Beyazlı yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Tangocu, başkan Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi’yi arayarak “Estudiantes beni transfer etmekte ısrarcı. Bonservis için 4 milyon Euro veriyorlar. Ben de ülkeme dönmek istiyorum. Bana yardımcı olun, Beşiktaş’ta güzel günlerim geçti. Beşiktaş’ı çok sevdim ama futbolu burada bırakmak istiyorum” dedi. Bunun üzerine kriz masası kuran Orman, Sosa ile arası çok iyi olan Çebi’den bu sorunu çözmesini istedi.

6 milyon Euro

Ahmet Nur Çebi’nin, “Bu iş bitmeli, yeni sezon hazırlıklarına gelmek istemiyorum” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koyan Sosa’yı ikna etmek için Arjantin’e gitme kararı aldığı öğrenildi.

Çebi’nin yarın bu ülkeye gidip Tangocu ile görüşerek dönmesini isteyeceği belirtildi. Sosa’nın geri adım atmaması halinde Çebi’nin, başkan Orman’ın da fikrini aldıktan sonra Estudiantes’le pazarlık masasına oturabileceği ifade edilirken, Kartal’ın böyle bir durumda oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 6 milyon Euro...

Güneş ‘kalsın’ demişti

Beşiktaş’ta ‘Jose Sosa krizi’ geçen sezon da yaşanmıştı. Yine Estudiantes’le temas kuran tecrübeli futbolcunun kulüp başkanı eski futbolcu Juan Sebastian Veron’la yaptığı görüşme kameralara yansımıştı. Tangocu, ayrılmak istediğini Siyah-Beyazlı kulübe iletirken; teknik direktör Şenol Güneş’in “Mutlaka kalmalı” raporu üzerine yıldız oyuncu takımda tutulmuştu.