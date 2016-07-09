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Spor

Jose Sosa krizinde son perde; antrenmana noter çağrıldı

AC Milan'a gideceği konuşulan Arjantinli futbolcu, dün olduğu gibi bugünkü antrenmana da katılmadı

09 Temmuz 2016 22:10

Beşiktaş'ta Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen akşam antrenmana da mazeretsiz olarak katılmayan Jose Sosa için disiplin cezası uygulaması kararı alındı.

Siyah-beyazlılarda idmana katılmayan ve Bodrum'a giden Arjantinli yıldız bugün de tesislere gelmesine rağmen idmana çıkmadı.

Son şampiyon Beşiktaş dün yaptığı sezon açılışına Sosa kriziyle başlamış Arjantinli oyuncu tatil için gittiği Bodrum'da Başkan Fikret Orman tarafından takımda kalmaya ikna edilmişti.

Bodrum'dan İstanbul'a dönen ve akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Sosa tesislerde olmasına rağmen çalışmaya yine katılmadı. Transfer belirsizliği ile ilgili sorunlar nedeniyle mazeretsiz olarak çalışmaya katılmayan Sosa için Beşiktaş 'disiplin cezası uygulama' kararı aldı.

İtalyan devi AC Milan'la görüşme yaptığı bilinen Arjantinli oyuncununu takımda kalıp kalmayacağı Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetimle görüşmesinden sonra belli olacak.

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