AVM panosunda porno film gösterildi

Çin'in Ningbo şehrinde bir alışveriş merkezininin dışında bulunan dev ekranda porno film yayınlandı.
People’s Daily gazetesinin haberine göre, 8 milyon nüfuslu Ningbo şehrinin en işlek caddelerinden birinde saat sabah 10.00 sularında alışveriş merkezinin dışındaki dev ekranda pornografik görüntüler yayınlanmaya başlandı.
Çin polisi, görüntülerin dev ekranı test eden işçinin bilgisayarında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu personel bilgisayarın yanından ayrılınca, görüntüler otomatik olarak ekrana yansıdı.