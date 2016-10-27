Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Patna şehrinde bulunan tren istasyonlarında porno izlemek yasaklandı.

Sözcü'nün Russia Today’den referans verdiği habere göre, Patna İstasyonu’nda bekleyen yolcular, kablosuz internet hizmetini porno izlemek amacıyla kullanıyordu.

Times of India gazetesine bilgi veren East Centreal Demiryolu Sözcüsü, “yolcuların trenleri takip etmeleri için istasyonlarda kablosuz internet hizmeti verildiğini, fakat ne yazık ki hizmetin bazı insanlar tarafından ‘farklı’ amaçlarla kullanıldığını” söyledi.

Telekom servis sağlayıcı RailTel şirketi tarafından bu ay başında yapılan bir araştırma, yolcuların kablosuz internet hizmetini temel olarak porno izlemek için kullandığını ortaya koydu.