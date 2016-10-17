Porno siteleri, kullanıcılarını gizlice takip ediyor!

İnternet kullanıcıları Google veya Facebook gibi sitelerin kullanıcılarını izleme politikalarına alışmaya başlamışken şimdi de porno sitelerinin kullanıcılarını izlediği ortaya çıktı.

Shiftdelete.com'un Tech Worm'dan çevirdiği habere göre, çeşitli reklam şirketlerine kişinin cinsel zevklerine göre seks oyuncakları reklamları göstermesi konusunda destek sağlayan porno siteleri gizli sekme modlarından da etkilenmiyor.

'Süper çerez' isimli yeni bir teknolojiyi kullanan porno siteleri, gizli modda açılsa bile sistemde çerez bırakmayı başarabiliyor.