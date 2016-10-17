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Bilim / Teknoloji

Porno siteleri, kullanıcılarını gizlice takip ediyor!

Porno siteleri gizli sekme modlarından da etkilenmiyor

17 Ekim 2016 16:28

İnternet kullanıcıları Google veya Facebook gibi sitelerin kullanıcılarını izleme politikalarına alışmaya başlamışken şimdi de porno sitelerinin kullanıcılarını izlediği ortaya çıktı.

Shiftdelete.com'un Tech Worm'dan çevirdiği habere göre, çeşitli reklam şirketlerine kişinin cinsel zevklerine göre seks oyuncakları reklamları göstermesi konusunda destek sağlayan porno siteleri gizli sekme modlarından da etkilenmiyor.

'Süper çerez' isimli yeni bir teknolojiyi kullanan porno siteleri, gizli modda açılsa bile sistemde çerez bırakmayı başarabiliyor. 

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