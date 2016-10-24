Porno yıldızından Trump iddiası: Rızam olmadan beni öptü, bir gece için 10 bin dolar teklif etti

ABD'nin ünlü porno yıldızı Jessica Drake, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kendisine bir gece için 10 bin dolar teklif ettiğini iddia etti.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Drake, California’daki bir golf turnuvasında bulunduğu esnada, Trump’ın kendisine bir gece birlikte olmak için 10 bin dolar teklif ettiğini öne sürdü.

"İki kadın benimle geldi, rızamız olmadan hepimizi öptü"

Drake şunları söyledi: "Telefon numaramı istedi. Verdim. O akşam odasına davet etti. Tek başıma kendimi iyi hissetmeyeceğimi söyledim. Bu yüzden iki kadın benimle geldi. Odaya girdiğimde bize sıkıca sarılarak elle taciz etti. Rızamız olmadan üçümüzü de öptü.”

Yaklaşık yarım saat sonra odadan çıktıklarını ve kısa süre sonra Trump’ın elemanlarından birinin telefon açtığını anlatan Drake, sözlerine şöyle devam etti: “Dönmek istemediğimi belirttim. Sonra Trump aradı. Dönmemi ve onunla akşam yemeği yememi istedi.”

"10 bin dolar teklif etti"

Trump’ın kendisine ne kadar istediğini sorduğunu iddia eden Drake, “Donald ya da onun adına arayan başka bir erkekten telefon aldım. 10 bin dolar teklif ettiler. Bir kez daha reddettim. Bahane olarak iş için Los Angeles’a gitmek zorunda kaldığımı söyledim. O sırada Trump davetini kabul edersem özel jetiyle beni aldırabileceğini söyledi” dedi.

Trump’ın kampanyası ise Drake’in iddialarını “tamamen uydurma ve saçma” olarak değerlendirerek, yalanladı.