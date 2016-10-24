Gazetecilikten bıktı, porno yıldızı oldu

ABD'li haber spikeri porno yıldızı olmak için 23 yıllık gazetecilik kariyerini sonlandırdı.

Sputnik’in haberine göre, ABD’de KBAK, KBTV ve WBBH gibi televizyon kanallarında 23 yıl boyunca muhabir ve haber spikeri olarak çalışan ancak geçen yıl mesleği bırakarak porno yıldızı olan 44 yaşındaki Jim Walker'ın hikâyesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

1 yılda 10'dan fazla eşcinsel porno filmde rol alan ve Dallas Steele lakabını kullanan Walker, New York Post'a yaptığı açıklamada gazeteciliği bırakma nedeninin reyting uğruna yapılan baskılar olduğunu söyledi.

Walker "Haber yapmayı, son dakikaları ve iyi hikâyeler duyurmayı seviyordum. Ancak yönetimin reytingi arttırmak uğruna gerçeği abartmasını, sansasyonelleştirmek için sürekli baskı yapmasını ve devamlı beni içine soktuğu saçmalıkları sevmiyordum" dedi.

23 yıllık kariyerine yaşayan tüm ABD başkanları ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton ile yaptığı röportajları da sığdıran Walker, mesleği bırakma kararında patronunun yapılan bir araştırmaya dayanarak izleyicinin onu sevmediğini söylemesinin ve 2 yıl önce partnerinin ölmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Walker gelecekte kesinlikle ana akım medyada çalışmayacağını ancak LGBTİ dostu medya organlarında çalışmayı düşünebileceğini söyledi.