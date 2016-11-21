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Yaşam

Porno yıldızıyla isim benzerliği, filmin adını değiştirtti

Disney, porno yıldızının adını çağrıştırdığı için çizgi filmin adını değiştirdi

21 Kasım 2016 00:49

ABD’li yapım şirketi Walt Disney, İtalya’da gelecek ay vizyona girmesi planlanan Moanaö adlı yeni animasyon filminin ve baş kahramanının adını, ünlü İtalyan porno yıldızı Moana Pozzi’yi çağrıştırdığı gerekçesiyle değiştirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, Walt Disney Animasyon Stüdyosu’nun, ABD’de 23 Kasım’da, Türkiye’de 20 Ocak’ta gösterime girecek olan "Moanaö alı filmi, İtalya’da tartışma konusu oldu.

Yeni Zelanda kökenli Maori kültürüne odaklanan filmin, İtalya’da ise 22 Aralık’ta gösterime girmesi bekleniyor. Ancak maceracı bir genç kız olan Moana’nın, halkını kurtarmak için cesaret isteyen bir göreve atılmasını konu edinen animasyon, bu ülkede orijinal adıyla sinemalarda yerini alamayacak.

İtalya’da "Oceania (Okyanus)ö adıyla izleyiciyle buluşacak olan animasyonun başkahramanının adı ise "Vaianaö olarak değiştirildi.

Hollywood Reporter’daki habere göre, Walt Disney’in bu kararının ardında, 1994 yılında hayatını kaybeden porno yıldızı Moana Pozzi’yle herhangi bir çağrışım olması endişesi yatıyor.

Haberde, filmin yönetmenleri John Musker ve Ron Clements’in, isim değişikliğinin ardında bu gerekçenin bulunduğu yönündeki iddiası da aktarıldı.

Hollywood Reporter, buna ilişkin Walt Disney’in İtalya ofisinin, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığına ve şirketin Kaliforniya’daki bir yetkilisinin ise, "Şirketimiz, yurtdışında gösterime giren filmlerimizin isimlerini, birçok nedene bağlı olarak sürekli değiştiriyor" açıklamasına da yer verdi.

Öte yandan, 33 yaşındayken Fransa’da karaciğer kanserinden öldüğü açıklanan porno yıldızı Moana Pozzi’nin ölümü halen sırrını koruyor.

Önde gelen bir politikacıyla birlikte olduğu öne sürülen ve bedeninin kremasyona tabi tutulduğu açıklanan Pozzi’nin, bu ilişkinin örtbas edilmesi amacıyla ortadan kaybolduğu belirtilmiş ve bu konuda soruşturma açılmıştı.

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