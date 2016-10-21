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Yaşam

Görme engelliler için pornografik kitap

Kitap, 17 adet ısıya duyarlı beyaz, 3 boyutlu plastik sayfalardan oluşuyor

21 Ekim 2016 01:06

Lisa J. Murphy, görme engelliler için pornografik kitap hazırladı. Tactile Mind: A Book of Nude Photographs for the Blind/Vision Impaired (Dokunmatik Akıl: Görme Engelliler İçin Nü Fotoğraflar) isimli kitap, 17 adet ısıya duyarlı beyaz, 3 boyutlu plastik sayfalardan oluşuyor. Her bir resmin yanında, Braille alfabesiyle yazılmış açıklayıcı bir metin de bulunuyor.

Art Sheep internet sitesinden Jonathan kitap için kaleme aldığı yazısında “Görme engellilerin de görebilen insanlarla nasıl ayni deneyimlere sahip olduklarını hiç düşündünüz mü? Ben düşünürüm. Bu durumda görme engelliler için bir porno kitabının yayınlandığını öğrendiğimde duyduğum heyecan ve şaşkınlığı tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, ayrıca Murphy, Tactile Atelier Bookmark (Dokunmatik Atölye Ayracı) isimli küçük bir boy seri hazırladı; hem kitabı hem de bu seriyi internetten temin edilebiliyor.

 

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