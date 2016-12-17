Melisa Şenolsun: Pornografi pek çok insanı olduğu gibi beni de rahatsız ediyor, tiyatroda öpüşmek insanı geriyor

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Sude İplikçi rolüyle bir anda magazin dünyasının gündemine oturan Melisa Şenolsun bu sezon Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte rol aldığı 'Quills-Tüy Kalemler' oyunuyla da gündemde. Marquis de Sade'ın akıl hastanesindeki günlerinin oynandığı oyunda Şenolsun "Rol gereği gergin olmam gerekiyor. Sahnede öpüşmek de insanı geriyor." dedi. 20 yaşındaki oyuncu pornografiden de herkes kadar rahatsızlık duyduğunu belirterek " Pornografi pek çok insanı olduğu gibi beni de rahatsız ediyor. Aklıma aşırılık geliyor. Cinselliğin en çarpıcı öğelerinin fazla göze sokulması gibi" diye konuştu.

Şenolsun'un NTV'ye yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burnumun kanaması hoşuma gitti"

"Aslında sahneye çıkarken öyle kontrol edilmeyecek bir heyecanım yoktu. Önce burnum akıyor zannettim. Sonra elimdeki kanı gördüm. Çok hoşuma gitti."

"Oyun daha iştahlı hale geldi" "Kanla ilgili bir fetişim yok ama canlandırdığım karakterin daha bile yüksek fetişlerinin olması gerek. O yüzden o kanı sahnede kullanmaya karar verdim. Biz Marquis de Sade’ın akıl hastanesindeki dönemlerini anlatıyoruz. Canlandırdığım Madlen karakeri de o hastanede doğmuş, cinselliği yeni öğrenen bir kız. O yüzden o sahne oyunu daha da iştahlı hale getirdi.""

Sanatın sınırları



"Ancak tüm benliğiniz yeniliklere açıksa bir şeyler keşfedebilirsiniz. Ve saçmalamaktan korkmadığınızda yeni bir şeyler yaratırsınız. Bu da hayatın her anında özgürlük demek. Sanat adına çok daha özgür günlerin bizi beklediğine inanmak istiyorum.

Oyuna dönersem, sadizmin kurucusu Sade’ın yazdıkları kendi çağı için bile sınırları zorlayıcı. İçinde pornografik unsurlar da var. Ama bizim oyunumuz Sade’ın yaşadığı çağın felsefesine karşı duruşunu sergiliyor. "

Cinsellik



"Erotizm, üstü kapalı, merak uyandıran bir şey. Pornografiyse her şeyin göz önünde açıkça sergilenmesi ve biraz da göze sokulması.

Pornografi pek çok insanı olduğu gibi beni de rahatsız ediyor. Aklıma aşırılık geliyor. Cinselliğin en çarpıcı öğelerinin fazla göze sokulması gibi"

Oyunculukta kırmızı çizgiler



Dikkat çekmek amaçlı değilse ve karakter için gerekiyorsa sonuna kadar gitmeyi tercih ederim.

Tiyatroda öpüşmek



Gergin... O gerginlik de benim işime yarıyor. Çünkü Madlen öpülmekten hoşlanmıyor yani zaten o an gergin olmam gerekiyor. Gergin... O gerginlik de benim işime yarıyor. Çünkü Madlen öpülmekten hoşlanmıyor yani zaten o an gergin olmam gerekiyor.