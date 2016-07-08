"Artık darbe yapmıyor diye askere, 'Düşen helikopterde subay çocuğu ve eşinin işi ne?' diye soruyorsunuz!"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Giresun'da askeri helikopterin düşmesiyle şehit olanların arasında subayların eş ve çocuklarının olmasını eleştirenlere "Artık darbe yapmıyor diye askere kızıyor olabilirsiniz" dedi. Eyüboğlu, subay ailesinin moral vermek amacıyla helikopterde bulunduğunu söyleyerek, "Sırf bu yüzden, 'Komutanların eş ve çocuklarının o helikopterde işi ne?' diyeceğinize, 'Bu kadar çok Skorsky’nin kırıma uğramasının sebebi ne?' diye sorun bari" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet'in bugünkü (8 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan 'Helikopterde asker aileleri niye vardı?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Giresun’da 7 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin yaralı kurtulduğu askeri helikopterde subayların eş ve çocuklarının da olması üstüne yapılan yorumlar, toplumun bir kesimindeki vicdan nasırlaşmasının en büyük kanıtı.

“Askeri helikopterde subayların eşleri ve çocuklarının işi ne?”

Boşuna dememişler, “Biliyorsan konuş feyz alsınlar, bilmiyorsan sus, adam sansınlar” diye…

Askerin, bilhassa da jandarmanın bayramlaşma geleneğini bilmiyor olabilirsin.

Bilmemek değil, ama bilmeden kutsal bir görev için canlarını veren insanlara çamur atmaya kalkmak ayıp.

Muğla’dan Marmaris’e - Bodrum’a, Burdur’dan Antalya’ya giden bir helikopter değil düşen…

Giresun sahilinden kilometrelerce içerideki kırsal alanlardaki karakollarda görev yapan askerler ve bölgedeki şehit ailelerine bayramlaşmaya giden bir komuta heyeti söz konusu… Komutanların eş ve çocuklarını da yanlarında götürmesinin sebebi, tatil değil, askerlere ve şehit ailelerine moral destek.

Herkese bir yafta asmaya meyilli bu insanların gerçeği öğrenince, vicdan azabı duyup - duymadıklarını çok merak ediyorum.

Artık darbe yapmıyor diye askere kızıyor, o nedenle böyle yapıyor olabilirsiniz. Sırf bu yüzden, “Komutanların eş ve çocuklarının o helikopterde işi ne?” diyeceğinize, “Bu kadar çok Skorsky’nin kırıma uğramasının sebebi ne?” diye sorun bari…