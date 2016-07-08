T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'da düşen helikopterin pilotu konuştu: Elimizden geleni yaptık

Giresun’da düşen helikopterden 8 kişi kurtulmuş, 2 asker ile 5 yakını da şehit olmuştu

08 Temmuz 2016 00:02

Giresun'da düşen askeri helikopterin yaralı pilotu üsteğmen Yüksel Kandemir, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a kazayla ilgili olarak, 'Biz elimizden geleni yaptık' dedi.

Bayramlaşma programı için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Giresun'un Alucra İlçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yardımcı pilot Üsteğmen Yüksel Kandemir'i ziyaret etti. 

DHA'nın haberine göre; yaralı pilota acil şifalar dileyen Bakan Yılmaz, "Bunlar, o büyük kazadan sonra hiçbir şey. Gözlerinden öpüyorum. Hastane personelimize de teşekkür ediyorum. Bizimkiler hep emrinde. Valimiz, komutanımız hepsi emrinde. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Başbakanımızın da selamı var, gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol" dedi.

Konuşma güçlüğü çeken yaralı pilot üsteğmen Kandemir ise, "Biz elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Yaralı pilotun tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

 

ETİKETLER

giresunhelikopterpilotyüksel kandemir

İlgili Haberler

Giresun’da askeri helikopter düştü; 7 kişi hayatını kaybetti

TSK: Düşme sebebi henüz tespit edilemedi

Başbakan Yardımcısı Canikli: Giresun'da saldırı olmadı; helikopter hava şartları nedeniyle düştü

TSK, "Henüz sebebi tespit edilemedi" açıklaması yapmıştı

Giresun'da düşen helikopterin pilotu 8 kişinin hayatını nasıl kurtardı?

Kaza kırım ekibinin ilk izlenimlerine göre, helikopter kaza sonucu düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24