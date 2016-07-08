Giresun'da düşen helikopterin pilotu konuştu: Elimizden geleni yaptık

Giresun'da düşen askeri helikopterin yaralı pilotu üsteğmen Yüksel Kandemir, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a kazayla ilgili olarak, 'Biz elimizden geleni yaptık' dedi.



Bayramlaşma programı için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Giresun'un Alucra İlçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yardımcı pilot Üsteğmen Yüksel Kandemir'i ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; yaralı pilota acil şifalar dileyen Bakan Yılmaz, "Bunlar, o büyük kazadan sonra hiçbir şey. Gözlerinden öpüyorum. Hastane personelimize de teşekkür ediyorum. Bizimkiler hep emrinde. Valimiz, komutanımız hepsi emrinde. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Başbakanımızın da selamı var, gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol" dedi.



Konuşma güçlüğü çeken yaralı pilot üsteğmen Kandemir ise, "Biz elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.



Yaralı pilotun tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



