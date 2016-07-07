T24 LogoT24 Logo
Politika

Giresun şehidinin cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki

Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenkten ismi yırtıldı

07 Temmuz 2016 14:59

Giresun’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan asker ve sivil 7 kişiden Uzman Çavuş Adem Kara’nın eşi 28 yaşındaki Sema Kara’nın cenazesi, memleketi Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengi önce ters çevirildi sonra ismi yırtıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Recep Demirci'nin haberine göre, Giresun’un Alucra İlçesi Tohumluk Köyü kırsalında dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Adem Kara’nın 8 ay önce evlendiği eşi Sema Kara’nın cenazesi, bugün askeri uçakla saat 14.30 sıralarında memleketi Erzincan’a getirildi. Eşi Uzman Çavuş Adem Kara’nın da aynı kazada yaralandığı Sema Kara’nın cenazesi, askeri havaalanında Vali Ali Arslantaş, Üçüncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenerel Selçuk Bayraktaroğlu, Belediye Başkanı AKP'li Cemalettin Başsoy ve yakınları tarafından karşılandı. 

Sema Kara’nın cenazesi havalimanından karayolu ile 17 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinin Fatih Mahallesi’ne götürüldü. Baba evi önünde helallık alındıktan sonra Kara’nın cenazesi Çarşı Camisi’ne getirildi. 

Kızının ölüm haberini aldıktan sonra dün gece hastaneye kaldırılan baba Fahrettin Yeniçeri ambulansla alana getirildi ve sedyede oturarak kızının cenaze namazını kıldı. Annesi Hacer Yeniçeri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren Fahrettin- Hacer Yeniçeri çiftine sağlık ekipleri müdahale etti. 

Sema Kara’nın kayınpederi Zekeriya ile kayınbiraderi Arif Kara’nın da hazır bulunduğu cenaze namazı, cami avlusuna kalabalık sığmayınca yanındaki alanda kılındı. Cenaze namazının ardından bir süre askerlerin, daha sonra da vatandaşların omuzlara aldığı Sema Kara’nın cenazesi, Üzümlü ilçe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.

 

Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki

 

Öte yandan, mezarlıktaki defin töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengi bir grup genç tarafından alınarak uzak bir yere götürüldü ve adının görünmemesi için ters çevirildi. Askerler tarafından geri getirilen çelenk daha sonra yine gençler tarafından ters çevrildi. Bunun üzerine gençlerden biri Kılıçdaroğlu’nun çelenk üzerinde ismini kopararak uzaklaştı.

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluçelenkGiresunhelikopter

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumurtalı saldırı!

Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi

Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesinde cemaati tahrik eden 5-6 kişi bana kurşun attı!

"Bütün bu hadiseler emniyetin gözü önünde gerçekleşti"

Kılıçdaroğlu: Şehit cenazelerindeki saldırı talimatları Saray'dan geliyor

"Bundan sonra kendi güvenliğimizi ağırlıklı olarak kendimiz sağlayacağız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24