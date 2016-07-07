Giresun şehidinin cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki

Giresun’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan asker ve sivil 7 kişiden Uzman Çavuş Adem Kara’nın eşi 28 yaşındaki Sema Kara’nın cenazesi, memleketi Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengi önce ters çevirildi sonra ismi yırtıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Recep Demirci'nin haberine göre, Giresun’un Alucra İlçesi Tohumluk Köyü kırsalında dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Adem Kara’nın 8 ay önce evlendiği eşi Sema Kara’nın cenazesi, bugün askeri uçakla saat 14.30 sıralarında memleketi Erzincan’a getirildi. Eşi Uzman Çavuş Adem Kara’nın da aynı kazada yaralandığı Sema Kara’nın cenazesi, askeri havaalanında Vali Ali Arslantaş, Üçüncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenerel Selçuk Bayraktaroğlu, Belediye Başkanı AKP'li Cemalettin Başsoy ve yakınları tarafından karşılandı.



Sema Kara’nın cenazesi havalimanından karayolu ile 17 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinin Fatih Mahallesi’ne götürüldü. Baba evi önünde helallık alındıktan sonra Kara’nın cenazesi Çarşı Camisi’ne getirildi.



Kızının ölüm haberini aldıktan sonra dün gece hastaneye kaldırılan baba Fahrettin Yeniçeri ambulansla alana getirildi ve sedyede oturarak kızının cenaze namazını kıldı. Annesi Hacer Yeniçeri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren Fahrettin- Hacer Yeniçeri çiftine sağlık ekipleri müdahale etti.



Sema Kara’nın kayınpederi Zekeriya ile kayınbiraderi Arif Kara’nın da hazır bulunduğu cenaze namazı, cami avlusuna kalabalık sığmayınca yanındaki alanda kılındı. Cenaze namazının ardından bir süre askerlerin, daha sonra da vatandaşların omuzlara aldığı Sema Kara’nın cenazesi, Üzümlü ilçe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.

Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki

Öte yandan, mezarlıktaki defin töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengi bir grup genç tarafından alınarak uzak bir yere götürüldü ve adının görünmemesi için ters çevirildi. Askerler tarafından geri getirilen çelenk daha sonra yine gençler tarafından ters çevrildi. Bunun üzerine gençlerden biri Kılıçdaroğlu’nun çelenk üzerinde ismini kopararak uzaklaştı.