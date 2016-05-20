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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumurtalı saldırı!

Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi

20 Mayıs 2016 17:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve Van'da şehit olan Uzman Çavuş Özgür Kara için düzenlenen cenaze töreninde yumurtalı protestoya uğradı. Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazında bazı vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve şehit Uzman Çavuş Özgür Kara için cuma namazının ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehitlerin yakınlarının yanı sıra AKP Genel Başkan adayı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 

Kılınan cenaze namazı sonrası bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na yumurta atarak tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi.

 

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