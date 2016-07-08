Giresun'daki askeri helikopter neden düştü; işte Genelkurmay'ın ilk ön değerlendirmesi...

Giresun'daki Sikorsky helikopter kazasında Genelkurmay'ın yaptığı ilk ön değerlendirmenin detayları ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, kazaya bölgedeki ani hava değişiminin yol açtığı sisin neden olduğu belirtilirken, askeri kaynaklar "pilotaj hatasına ilişkin emare yok" dedi. Ağır hava muhalefetine maruz kalan helikopterde herhangi bir arıza şüphesi de göz ardı edilmezken, ani sisle karşılaşan helikopterin 7-8 dakika boyunca bölgede inecek düz yer aradığı belirtildi.

Askeri kaynaklar, Alucra bölgesinin denize bakan tarafında Karadeniz ikliminin, İç Anadolu'ya bakan kısmında ise karasal iklim yaşandığına dikkat çekerek helikopterin düştüğü noktanın iki iklimin karşılaştığı hava sirkülasyonunun sert olduğu bir yer olduğu belirtiliyor.

Değerlendirmeye göre; kaza sırasında helikopter çok yoğun bulut kümesiyle karşı karşıya kaldı. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Hilmi Özer ile yardımcısı Pilot Üsteğmen Yüksel Kandemir, bulut kümesinden kaçmak için önce güzergah değiştirdi. Ardından iniş için düz bir alan aradı.

Uygun yer bulamayınca, daha yumuşak bir iniş için ağaçları hava yastığı olarak kullanarak düştü.

"Hata olsaydı oraya düşmezdi"

Kazadan yaralı olarak kurtulan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ünal Bayhan'ın ilk ifadesinde, "Bulutların içine girdik" dediği öğrenildi. Helikopterin pilotaj hatasından düşüp düşmediği tartışmalarına da askeri kaynaklarson noktayı koydu: Pilotaj hatası olsaydı, helikopter zaten bambaşka yere ve bambaşka şekilde düşerdi. Serbest düşüş gibi bir durumu yok, olsaydı helikopter yere çakılıp patlardı.

"Elimizden geleni yaptık"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kazada yaralanan Pilot Üsteğmen Yüksel Kandemir'i ziyaret etti. Kandemir, "Elimizden geleni yaptık" dedi. Sabah.