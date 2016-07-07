Bilim ve Teknoloji Bakanı'ndan helikopter yorumu: Sanki bana kullanım hatası gibi geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Giresun'da düşen askeri helikopter kazasına ilişkin, "Sanki bana kullanım hatası gibi geliyor. Uygunsuz hava şartlarında kullanım hatası gibi geliyor. Normalde bu helikopterler son derece güvenilir" dedi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özlü, belediye önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.

"Sikorsky helikopterleri Türkiye'de üreteceğiz"

Giresun'da düşen askeri helikoptere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, şunları kaydetti: "Bunlar Sikorsky tipi helikopter. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde en çok tercih edilen helikopterdir. Sikorsky helikopter firmasıyla bir anlaşmamız var, bu helikopterlerin Türkiye'de yapımına yönelik olarak.



109 helikopteri Türkiye'de üreteceğiz, 3,5 milyar dolar projemiz var. Bu proje devam ediyor. Bu ay Amerika'ya bir ziyaretimiz var. Amerika'da Sikorsky üretim yerini göreceğiz. Bir pilotun en çok tercih ettiği helikopterdir. Hangi pilotu çağırırsan çağır 'Sikorsky helikopter' der. Diğer helikopter markalarından önde gelir."

"Sanki bana kullanım hatası gibi geliyor"

Bakan Özlü, helikopterin düşmesine ilişkin, "Sanki bana kullanım hatası gibi geliyor. Uygunsuz hava şartlarında kullanım hatası gibi geliyor. Normalde bu helikopterler son derece güvenilir. Son derece tercih edilen helikopterlerdir. Envanterimizde çok sayıda var" ifadelerini kullandı.