Emekli Hava Tümgeneral Karataş: Düşen askeri helikopterde çocukların bulunmasına cevap veremiyorum

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Tohumluk köyü yakınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterin düşmesine ilişkin olarak, güvenlik sorunu yaşanan bölgelerde bayramlaşma ve şehit ailelerine ziyaretlerde helikoptere eşlerin alınmasına izin verildiğini belirterek, “Ancak çocuklara cevap veremiyorum” dedi.

Askeri helikopterin hava koşullarından ötürü düştüğü iddialarını değerlendiren emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş da, kalkıştan önce havaalanından hava durumuyla ilgili nasıl bilgi aldığının önemli olduğunun altını çizdi. Meteorolojik şartlardan kaynaklanan kazaların birçok nedeni olduğunu ifade eden Karakuş, "Hava koşullarını baştan dikkate almak gerekir" diye konuştu.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na tahsisli Sikorsky S-70 tipi helikopterde, 8'i asker, 4'ü asker eşi ile 3'ü asker çocuğu olmak üzere 15 kişi bulunuyordu. Asker çocuklarından ikisi kazayı yaralı olarak atlattı, 4 yaşındaki Berrin Doğru ise hayatını kaybetti. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümgeneral Karataş'ın açıklamaları şöyle:

"Sabotaj değil"

"Öncelikle sabotaj değil. Helikopterin düşüşünün nedeni terör eylemi gibi de gözükmüyor. Teknik arıza olma ihtimali son derece düşük. Kaza için en yüksek olasılık hava koşullarıdır.

"İzinsiz kalkmaz"

Bayram ziyaretlerinde, şehit ailelerinin ziyaretlerinde helikopterin kullanılabilmesi için üst makamlardan mutlaka izin alınır. O izin alınmadan helikopter ya da uçak kullanılamaz. Şehit aileleri ziyaretleri ve bayramlaşmalarda helikoptere eşler de alınır. Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından sonra kurallar değişmiş olabilir. Ancak, çocukların o helikopterde bulunmasına da cevap veremiyorum. İdari hata, yani helikopter kullanımında hatalı biniş varsa, bunlar soruşturma sırasında ayrıca değerlendirilir.

"Valinin bilgisi olur"

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için helikoptere kadın ve çocukların binmesiyle ilgili ilin valisiyle mutlaka bir koordine yapılmıştır. Uçak komutanı pilottur. Komutan kuralları ortaya koyarak uçağa binecek yolculara karar verir."

"Hava şartları baştan dikkate alınmalıydı"

Askeri helikopterin hava koşullarından ötürü düştüğü iddialarını değerlendiren emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, kalkıştan önce havaalanından hava durumuyla ilgili nasıl bilgi aldığının önemli olduğunun altını çizdi. Meteorolojik şartlardan kaynaklanan kazaların birçok nedeni olduğunu ifade eden Erdoğan Karakuş, şunları kaydetti:

"Belirli yükseklik gerekiyor"

“Yani helikopter hava şartları kötü diye düşmez. Meteorolojik şartlar, uçağın düşmesinde etkili olur. O yüzden hava şartlarını iyi değerlendirmek gerekir. Bulutun altından gidebilecekse, onu denemek lazım. Hava koşullarını baştan dikkate almak gerekir. Kalkışta aletli uçuş yapılması, belirli yükseklikten gidilmesi gibi zorunluluklar var. Helikopter meteorolojik şartlardan değil, ona bağlı olarak önünü görememesi, görüşün kısıtlanması, yere inmeye çalışmasından düşebilir. Alucra'daki helikopterin yere inmeye çalışırken uygun yer bulamayınca kuyruğunun koptuğu belirtiliyor. Hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda ya aletli uçuş yapmanız ya da bulut altından gitmeniz gerekiyor.”

Fazla kişi bindiği için mi?

Helikopterin içerisinde 15 kişinin bulunduğunun anlaşılmasının ardından ‘Kazaya helikoptere fazla kişinin binmesi mi yol açtı” sorusu da ortaya atıldı. Fazla kişi alınmasının kazaya neden olduğu da öne sürüldü. Pilot Hava Tümgeneral Beyazıt Keser şunları söyledi:

“Helikopterin düşüşünün nedeni meteorolojik şartlardır. Fazla kişi bindiği iddiası ihtimal dahilinde değil. Çünkü, helikopter Gümüşhane'nin Kozağaç karakoluna, oradan Alucra'ya gitti. Kozağaç'ın Giresun'a uzaklığı kuş uçuşu 110 kilometredir. Ağırlık sorunu olsa bu uçuşun başında görülürdü. Helikoptere tam teçhizatlı timler bindiriliyordu.”