Arınç: Paris'teki olayın bizi yoldan döndürmemesini diliyorum

Paris'te 3 kadın PKK'lıya saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bu bir vahşettir, bu olayın bizi yoldan döndürmemesini diliyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 2013 Yılı Diyarbakır Surları Yılı Olsun Fotoğraf Sergisi'nde Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve BDP'li siyasetçilerle bir araya geldi.

İmralı sürecine ilişkin "hiç bu kadar umutlu olmamıştım" diyen Arınç, Paris'te 3 PKK'lının öldürülmesini bir kez daha vahşet olarak değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, İmralı sürecinden umutlu olduğunu söyledi, ama yolun zorlu bir yol olduğunun altını çizdi.

Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürüldüğünü anımsatan Arınç, daha önce yaptığı "bu bir vahşettir" açıklamasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Arınç, "Onları bir kere daha üzmek istiyorum. Yaşanan olaylar bir vahşettir. Onlar böyle bir ölümü hiç bir zaman hak etmediler. Suçluysalar yargı önüne çıkarlardı" dedi.