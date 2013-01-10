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Demirtaş'ın Paris suikasti yorumu: Failler ortaya çıkmazsa sürece zarar verir

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Paris'te öldürülen üç kadın PKK'lıyla ilgili olarak hükümetin açıklamalarını ciddiyetsiz bulduğunu söyledi

10 Ocak 2013 22:40

PKK’nın Almanya sorumlusu Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris Temsilcisi Fidan Doğan ile Leyla Söylemez’in Paris’te öldürülmesin ardından BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak Fransa’ya gitti.

Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Kışanak ile birlikte Fransa’nın başkenti Paris’e giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yolculuk öncesi açıklamalarda bulundu.

 

'Açıklamalar son derece ciddiyetsiz'

 

İbrahim Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda Paris’te yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Her şeyden önce çok vahşi bir katliam olduğu çok açık bir şekilde ortada. Türkiye’de Kürt sorunu ile ilgili yeni bir süreç başlatma girişimlerinin tartışmalarının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde burada ki gelişmelerden bağımsız olduğu düşünülemez. Bu olayla ilgili olarak hükümetin konuya ilişkin ilk açıklamaları son derece ciddiyetsizdi. Bu olayın açığa çıkması sadece bizler açısından değil hükümet açısından da zorunluluk ve sorumluluk gereğidir. Şimdi Türkiye’deki güçlerin de zan altında olduğu dikkatlerin çekildiği bu olayda hükümetin yapması gerektiği şey olayın ilk dakikasında örgüt içi infazdır’ deyip olayı kapatmak değil, Fransa’dan resmi olarak bu olayın aydınlatılması için baskı oluşturmak ve girişimde bulundurmaktır. Hükümetten beklediğimiz budur" dedi.

 

'Failler ortaya çıkmazsa süreci etkiler'

 

Faillerin mutlaka ortaya çıkacağını söyleyen Demirtaş konuşmasına şöyle devam etti:
Bu olayın öyle çok karanlık çok gizli saklı bir olay olamayacağını düşünmüyorum. Faillerin mutlaka açığa çıkacağını düşünüyorum. Çıkmaması halinde üstünün örtülmesi halinde sürece zarar verecek bir olaydır. Üç kürt kadın siyasetçinin bu kadar aleni bir şekilde Paris’in en kalabalık bölgesinde vahşice katledilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz

 

'Bu işler böyle popülist çağrılarla olmaz'

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bölücü terör örgütü ya silah bıraksın yada ülkeyi terk etsin" sözlerini değerlendiren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, " Bu işler böyle popülist çağrılarla tabana mesaj verme kaygılarıyla olmaz. Tamam, başbakan bu çağrıyı yaptı diye PKK bu akşam silah bırakıp Türkiye’yi terketmeyecek. Bunu kendisi de biliyor. Biraz ciddi projelerle biraz ciddi tartışmalarla sürece yaklaşılsa daha katkı sunucu olur" diyerek sözlerini tamamladı.

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