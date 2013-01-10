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Arınç'tan Paris'teki suikast yorumu: Kötü bir olay, üzüldüm

PKK kurucusu Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Paris'te öldürülmesiyle ilgili olarak Arınç, 'Tasvip edilecek davranış değil' dedi

10 Ocak 2013 17:50

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili 'Kötü bir olay. Üzüntülerimi ifade ediyorum' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün PKK'nın Paris'teki enformasyon bürosuna düzenlenen ve Sakine Cansızla birlikte 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili konuştu.

“3 tane kadının böylesine sorgusuz sualsiz öldürülmesi, kimlikleri, üzerlerine atılı suçlar ne olursa olsun hiçbir zaman tasvip edilecek davranış değil” diyen Arınç, “Gerçekten üzüntü duydum. Biz hukuk içerisinde terörle mücadele ediyoruz. Onu sağ yakalamak ve suçu varsa yargı önüne çıkarmak…Yargısız infazla böylesine bir vahşeti telin ediyorum. Bu olayın Türkiye'de böyle bir sürecin başlamasıyla ilgisi var mı bilgi sahibi değilim Türkiye'de yeni başlayan süreci hem içeride hem dışarıda etkilemeye yönelik girişim olur mu derseniz bu da bir ihtimaldir. Kötü bir olay” yorumunda bulundu.

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