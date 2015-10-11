"Ankara bombacıları 5'er kiloluk patlayıcı kullandı, emniyet Adıyaman grubu üzerinde de duruyor"

Ankara’da en az 95 kişinin ölümüne neden olan patlamalardaki canlı bombaların 5’er kilogramlık plastik patlayıcı kullandığı iddia edildi.

Milliyet gazetesinde isimsiz yayımlanan haberde, polisin intihar saldırısı sonucu 32 kişinin ölümüne neden olan Suruç katliamıyla benzerlik kurduğu ve Suruç failinin içinde faaliyet gösterdiği Adıyaman grubu üzerinde durduğu da ileri sürüldü. Haberin ilgili kısmı şöyle devam etti:

“Suruç eylemini gerçekleştiren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün halen kayıp olması ve IŞİD içinde faaliyet yürüttüğünün belirlenmesi, Adıyaman grubuna yönelik dikkatlerin yönelmesine neden oldu. Adıyaman Emniyeti, Suruç eyleminin ardından aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı IŞİD’e bağlı canlı bomba eylemcilerinin kimlik ve fotoğraflarının bulunduğu listeyi birimlere dağıtmıştı. Araştırmalarda, IŞİD’le bağlantısı belirlenen Adıyamanlı Mustafa Dokumacı tarafından eylem gurubunun oluşturulduğu belirlenmişti. Bu listede, kayıp olan Yunus Emre Alagöz ile birlikte Utkar Mammadova, Fatma Kendah ve Walentina Slobodjanjuk isimli üç kadın eylemcinin adına yer verildi. Davutoğlu’nun açıkladığı, yakalanan iki canlı bombanın son 15 günde ele geçirildiği bildirildi. Bunun yanı sıra polisin, farklı operasyonlarda eylemlerde kullanılmak için hazırlanmış 33 intihar yeleği elde ettiği kaydedildi.”

Milliyet’te yer alan metinde, polisin üzerinde durduğu ihtimallere yer verildi. Emniyetin canlı bombaların üzerindeki düzeneklerin uzaktan kumandayla üçüncü bir kişi tarafından patladığı iddiasına odaklandığı belirtilen haberde, şu bilgiler eşliğinde ilgili iddianın gerçek dışı kaldığı ifade edildi:

“İlk patlamanın olduğu yerde, patlamanın park halindeki bir aracın önünde olmasına karşın araçta ağır hasar olmaması nedeniyle eylemcinin sırtını araca dönerek patlattığı anlaşıldı. Bu eylemciyle ilgili görüntünün diğerine oranla daha net olduğu ifade edildi. Ancak eşgal belirlenemedi. İkinci patlamanın olduğu alanda ise zeminde herhangi bir tahrip izi olmaması, canlı bomba eylemi olduğu kanaatinin oluşmasına neden olduğu ifade edildi. Bu eylemcinin eşgaliyle ilgili net görüntü elde edilemedi.”

Haberde “Uzmanların, canlı bombaların üzerine yerleştirilen düzeneklerin sıra dışı bulduğu” ifade edilirken “Benzer olaylardan farklı olarak her bir canlı bombaya 5’er kilogramlık plastik patlayıcı yerleştirildiğini, tahrip gücünün artırılması için de metal parçaları ve nizami kesilmiş bilyelerin yüzlercesinin bombaların içine konulduğu” yazıldı.