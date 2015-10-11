T24 LogoT24 Logo
Gündem

Patlamada yaralanan gencin babası: Oğlum bombacıyı görmüş!

"Oğlum dedi ki, 'Ben bomba dedim, bu adam panikledi, kaçtı. Ama elindeki çantayı bıraktı, sonra da bir şeye bastı, ortalık ateş oldu'"

11 Ekim 2015 20:55

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamada yaralanan Abdulselam Altun'un babası Mehmet Ali Altun, oğlunun bombacıyı gördüğünü iddia etti. Altun, "Çocuğum bombacıyı görmüş. Kendisi elindeki bombayı bırakmış, elinde pim varmış" dedi.

DHA'dan Faruk Kahraman'ın haberine göre, Ankara'daki patlamada yaralanan Abdulselam Altun, ANkara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatan oğlunu bekleyen babası Mehmet Ali Altun, basın mensuplarına oğlunun hastaneye kaldırılmadan önce bombacıya ilişkin görgü tanıklığını aktardı. Baba Altun, şunları söyledi:

"Bütün dünya basınına söylüyorum. Bombacının sırt çantası vardı, sakallıydı. Çocuğum bombacıyı görüyor. Oğlum dedi ki "Ben 'bomba' dedim, bu adam panikledi, kaçtı. Ama elindeki çantayı bıraktı, sonra da bir şeye bastı, ortalık ateş oldu." Çocuğumun bütün yüzü, saçları, elbiseleri yanmış. Çocuğumun ayakları kopmuş. Bombacı öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Çocuğum bombacıyı görmüş. Kendisi elindeki bombayı bırakmış, elinde pim varmış. Oğlum "Bastığında üstüme ateş geldi' dedi."

 

"Benim çocuğum buraya bomba atmaya değil karıncanın bile hakkını savunmaya geldi"

 

Oğlunun öğretmen olduğunu söyleyen baba Mehmet Ali Altun, "Buraya bomba atmaya gelmedi. Benim çocuğum buraya karıncanın bile hakkını savunmak için geldi. Diğer oğlum bilgisayar mühendisi. Yani bunlar buraya bomba atmaya gelmedi, barış için geldi. Ne hakkınız var? Bizim karşımızı inat olsun diye polisi.... Ya polis de bizim polisimiz, asker de bizim askerimiz. Kesinlikle bunu ayırt etmeyin. Ama ayırt eden kendisidir. Kendisi ne yapmaya çalışıyor? Ayrımcılık yapıyor. Başka ülkelerde köprü yıkılıyor, oranın sorumlusu istifa ediyor. Bakın size söylüyorum; Biz Kürdüz. Aslını inkar eden haramzadedir" dedi.

Hastane ile Adli Tıp arasında mekik dokuduğunu söyleyen Altun, "Hayatını kaybeden ailemden, tanıdığım insanlar var. Benim 3 çocuğum patlamada yaralandı. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Bunun sorumlusu kim? Biz kimin vatandaşıyız? Bize böyle ezbere kimlik vermesinler. Akşam yatmadık. Biz gidiyoruz ama nerede nasıl olacağını bilmiyoruz. Kadir'in cenazesini zor bulduk. Olmaz böyle bir şey ? Cumhurbaşkanı kimin Cumhurbaşkanı? Bizim çocuklarımız sadece barış istiyor. Ellerinde silah mı vardı? Polis niye önlem almıyor. Ayağı kopan çocuğum öğretmendi. Niye bunun hayatıyla oynuyorsunuz?" diye konuştu.

 

"Bombacının iki çantası vardı, elindeki bir şeye bastı, üzerimize ateş geldi"

 

Oğlu Abdulselam'ın bombacının bir sırt çantası olduğunu elinde de bir çanta taşıdığını söyleyen Mehmet Ali Altun, "Oğlum Abdulselam, 'İlk önce gözümün önüne gelince şüphelendim. Sanki hissettim. 'Bombacı' dedim, panikledi. Paniklediği zaman öbür çantayı bıraktı, elindeki çantayı attı. Elinde bir şey varmış, ona bastığı an sadece bildiği ateş üstüme geldi' dedi. Oğlu Abdulselam'ın şokta olduğunu dile getiren Altun; "Bir taraftan kardeşinin ayakları gitmiş, kendisi yaralı. Arkadaşı gitmiş. Psikolojik yönü de var. Biz nasıl yapacağız bunu? Biz devletten bir şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

ankaramehmet ali altunabdulselam altunpatlamabombacıcanlı bombabarış mitingi

İlgili Haberler

17 gazeteden 66 yazar Ankara katliamını yazdı; işte tüm yazılar

Ertuğrul Özkök: Biz Orta Doğu'ya girmeye çalışırken Orta Doğu yavaş yavaş bize doğru ilerliyor, içimize giriyor...

Ankara saldırısı gözleri Türkiye'ye çevirdi

Barış için düzenlenen mitingde 100'e yakın göstericinin yaşamını yitirmesi gözleri yeniden Türkiye'deki kutuplaşma ortamına çevirdi. Türkiye'de yaşayan gazeteci Thomas Seibert saldırıyla ilgili izlenimlerini aktardı.

Amatör lig futbolcusunun annesi Ankara katliamında öldü, kardeşi ağır yaralı

Anne Sezen Vurmaz'ın Ankara’ya doktor kardeşini ziyaret için gittiği ve tesadüfen Gar'da bulunduğu öğrenildi

Ankara'da hayatını kaybedenler defnedilmeye başlandı; işte il il cenaze programları...

Başbakanlık açıklamasına göre 97 kişinin can verdiği saldırıda 77 kişinin kimliği belirlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24