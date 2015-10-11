Patlamada yaralanan gencin babası: Oğlum bombacıyı görmüş!

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamada yaralanan Abdulselam Altun'un babası Mehmet Ali Altun, oğlunun bombacıyı gördüğünü iddia etti. Altun, "Çocuğum bombacıyı görmüş. Kendisi elindeki bombayı bırakmış, elinde pim varmış" dedi.

DHA'dan Faruk Kahraman'ın haberine göre, Ankara'daki patlamada yaralanan Abdulselam Altun, ANkara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatan oğlunu bekleyen babası Mehmet Ali Altun, basın mensuplarına oğlunun hastaneye kaldırılmadan önce bombacıya ilişkin görgü tanıklığını aktardı. Baba Altun, şunları söyledi:

"Bütün dünya basınına söylüyorum. Bombacının sırt çantası vardı, sakallıydı. Çocuğum bombacıyı görüyor. Oğlum dedi ki "Ben 'bomba' dedim, bu adam panikledi, kaçtı. Ama elindeki çantayı bıraktı, sonra da bir şeye bastı, ortalık ateş oldu." Çocuğumun bütün yüzü, saçları, elbiseleri yanmış. Çocuğumun ayakları kopmuş. Bombacı öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Çocuğum bombacıyı görmüş. Kendisi elindeki bombayı bırakmış, elinde pim varmış. Oğlum "Bastığında üstüme ateş geldi' dedi."

"Benim çocuğum buraya bomba atmaya değil karıncanın bile hakkını savunmaya geldi"

Oğlunun öğretmen olduğunu söyleyen baba Mehmet Ali Altun, "Buraya bomba atmaya gelmedi. Benim çocuğum buraya karıncanın bile hakkını savunmak için geldi. Diğer oğlum bilgisayar mühendisi. Yani bunlar buraya bomba atmaya gelmedi, barış için geldi. Ne hakkınız var? Bizim karşımızı inat olsun diye polisi.... Ya polis de bizim polisimiz, asker de bizim askerimiz. Kesinlikle bunu ayırt etmeyin. Ama ayırt eden kendisidir. Kendisi ne yapmaya çalışıyor? Ayrımcılık yapıyor. Başka ülkelerde köprü yıkılıyor, oranın sorumlusu istifa ediyor. Bakın size söylüyorum; Biz Kürdüz. Aslını inkar eden haramzadedir" dedi.

Hastane ile Adli Tıp arasında mekik dokuduğunu söyleyen Altun, "Hayatını kaybeden ailemden, tanıdığım insanlar var. Benim 3 çocuğum patlamada yaralandı. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Bunun sorumlusu kim? Biz kimin vatandaşıyız? Bize böyle ezbere kimlik vermesinler. Akşam yatmadık. Biz gidiyoruz ama nerede nasıl olacağını bilmiyoruz. Kadir'in cenazesini zor bulduk. Olmaz böyle bir şey ? Cumhurbaşkanı kimin Cumhurbaşkanı? Bizim çocuklarımız sadece barış istiyor. Ellerinde silah mı vardı? Polis niye önlem almıyor. Ayağı kopan çocuğum öğretmendi. Niye bunun hayatıyla oynuyorsunuz?" diye konuştu.

"Bombacının iki çantası vardı, elindeki bir şeye bastı, üzerimize ateş geldi"

Oğlu Abdulselam'ın bombacının bir sırt çantası olduğunu elinde de bir çanta taşıdığını söyleyen Mehmet Ali Altun, "Oğlum Abdulselam, 'İlk önce gözümün önüne gelince şüphelendim. Sanki hissettim. 'Bombacı' dedim, panikledi. Paniklediği zaman öbür çantayı bıraktı, elindeki çantayı attı. Elinde bir şey varmış, ona bastığı an sadece bildiği ateş üstüme geldi' dedi. Oğlu Abdulselam'ın şokta olduğunu dile getiren Altun; "Bir taraftan kardeşinin ayakları gitmiş, kendisi yaralı. Arkadaşı gitmiş. Psikolojik yönü de var. Biz nasıl yapacağız bunu? Biz devletten bir şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.