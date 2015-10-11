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Amatör lig futbolcusunun annesi Ankara katliamında öldü, kardeşi ağır yaralı

Anne Sezen Vurmaz'ın Ankara’ya doktor kardeşini ziyaret için gittiği ve tesadüfen Gar'da bulunduğu öğrenildi

11 Ekim 2015 19:32

Ankara’daki patlamada hayatını kaybedenlerin arasında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor takımın futbolcusu Onur Vurmaz’ın annesinin de bulunduğu öğrenildi. Doktor kardeşini ziyaret için gittiği Ankara’da, tesadüfen Gar'da bulunan Sezen Vurmaz’ın hayatını kaybettiği, kızı Özden Vurmaz'ın (15) ise ağır yaralandığı belirtildi.

Sezen Vurmaz (52) ve lise öğrencisi olan kızı Özden Vurmaz’ın (15) patlama anında tesadüfen olay yerinde bulunduğu, Sezen Vurmaz’ın doktor olan erkek kardeşini ziyaret etmek için Ankara’ya gittiği öğrenildi.

Yeşilyurtspor’un Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta oynayacağı 44 Malatyaspor maçı öncesi bulunduğu kampta acı haberi alan Yeşilyurtsporlu Onur Vurmaz’ın, takım arkadaşı Raif Demir ile birlikte Ankara’ya gittiği öğrenildi.

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