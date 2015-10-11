Demirtaş, Ankara katliamında 128 kişinin öldüğünü söyledi, HDP 120 kişilik liste açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısının gerçekleştiği Sıhhiye Meydanı'nda yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin sayının 128'e yükseldiğini öne sürdü. "Şu ana kadar 128 yoldaşımızı yitirdik" diyen Demirtaş'ın açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başbakanlık Kriz Koordinasyonu'nun gün içinde yaptığı son bilgilendirmede hayatını kaybedenlerin sayısı 95 olarak açıklanırken HDP Kriz Masası, ölenlerin ismini içerdiğini söyleyerek 120 kişilik bir liste açıkladı. Açıklamaya göre, "8 cenaze kimlik tespiti yapılamayacak durumda."

Ankara'da Barış Mitingi öncesi gerçekleşen katliamda hayatını kaybedenleri anmak üzere Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demirtaş, "Dün burada on binlerle, yüz binlerle ülkenin dört bir köşesinden bu barbar ve faşizan anlayışa karşı barışı, özgürlüğü, demokrasiyi savunan sizler gibi yiğit insanlar olacaktı. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Ermenisi, Sünnisi, Alevisi ama her birinin yüreğinde barış türküsü olacaktı. En korktukları şeyi yapmaya geliyorlardı diktatörlerin. Halkların birlikteliğini, ezilenlerin gücünü Sıhhiye'de göstermeye geliyorlardı. Faşizmin en korktuğu şey budur. Biz bunu inadına, ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Ezilenler olarak ısrarla yan yana duracağız. İnadına özgürlük, inadına direniş diyeceğiz" diye konuştu.

Demirtaş, "Yüreğimiz yanıyor. Şu ana kadar maalesef 128 yoldaşımızı yitirdik. Yüzlerce yaralı kardeşimiz var. Dün akşamdan bu yana cenazelerimizi aileleriyle birlikte sonsuzluğa uğurlamaya başladık. Gittiği her yerde yoldaşlarımızın yüz binlerle uğurlanması lazım. Bugün biz de yastayız, üzgünüz ama öfkeliyiz. Elbette hesap soracağız, diyerek buradan kardeşlerimizi uğurlayacağız. Gün gelecek, devran dönecek. O günler de uzak değil. Siz bu ülkeyi teslim aldık. Devlet bizim malımız, ülke bizim malımız; diyenler halka hesap vereceksiniz. O günler gelsin diye sizlere inat direnerek kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizi katledenlerle acıda nasıl buluşalım?"





Devletin, Ankara'da meydana gelen saldırıyı önlemediğini ve saldırının önünü açtığını savunan Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun saldırı sonrası açıklamalarını eleştirerek "Dünden bu yana Ankara'nın göbeğinde kuş uçsa kanat çırpsa haberi olan devlet, Ankara'nın göbeğinde bir katliamı önlememiştir. Önünü açmıştır. Diyarbakır'daki, Suruç'taki gibi. Dün akşamdan bu yana Başbakan yaptığı açıklamanın yarısından fazlasını bize tehdide ayırmıştır. Bizi suçlamaya ayırmıştır. En azından acıda, katliamda birleşebilmeyi çok isterdik ama biz katillerimizle acıda nasıl buluşalım? Bizi katledenlerle, arkamızdan sırıtıp gülenlerle biz acıda nasıl buluşalım? Faşizmle acıda nasıl buluşalım? Yoksa yüreğinde vicdanın, insani değerlerin kırıntısını taşıyanlar birleşmiş durumda" şeklinde konuştu.

'Aynı anda asfalta vursak...'



Demirtaş, intikam ve kinle hareket etmeyeceklerini belirterek "Sizler şunu unutmayın. Kimliklerimiz, inançlarımız ne olursa olsun; bizler ezilenler olarak bu devlet bizim, bu vatan ortak malımızdır, diyeceğiz. Kimsenin gelip yukarıdan tepeden özgürlüklerimize, ülkemize, haklarımıza el koymasına izin vermeyeceğiz. Aynı anda ayağımızı asfalta vursak Saray'ın camları titrer. O kadar çoğuz biz, o kadar kalabalığız. İntikam ve kinle hareket etmeyeceğiz. Şiddet, şiddeti doğurmasın diyeceğiz. Ama hesabını da soracağız. 1 Kasım da bunun ilk adımıdır." açıklamasında bulundu.

"Geldikleri yerlere tabutlarla geri gönderiyoruz, affetsinler bizi"



Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Demirtaş, "Kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, bütün halkımıza baş sağlığı ve sabır diliyorum. Onlar büyük bir umutla, sevinçle Ankara'ya geldiler. Koruyamadık onları maalesef koruyamadık. Affetsinler bizi. Tabutlarla geldikleri yerlere onları geri gönderiyoruz. Affetsinler bizi. Ama biz geride kalanlar tıpkı onlar gibi dimdik duracağız. Yaşam ve direniş iç içe olacak. Halkımızın şehitleri yolunuz açık olsun" dedi.



Demirtaş'ın konuşmasını yapmasının ardından makam aracına geçerken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

HDP'den 120 kişilik liste

Demirtaş'ın açıklamasından bir süre sonra açıklama yapan HDP Kriz Masası, Ankara katliamında ölenlerin ismini içerdiğini belirterek 120 kişilik bir liste açıkladı.