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"Bomba Ankara'da patlayacak" tweetini kim attı?

Daha önce sosyal medyada bu kişiyi tanıdığını yazan 'Balıkçı' lakaplı İlhami Işık, o hesabı anlattı

11 Ekim 2015 18:56

Ankara'daki katliamdan bir gün önce saldırıyı ima eden "Bomba Ankara'da patlayacak" tweeti ile gündem olan ve HDP'nin sosyal medya ekibinde olduğu öne sürülen 'Dinebereday' isimli kullanıcı tartışma yaratmıştı. Daha önce sosyal medyada bu kişiyi tanıdığını yazan "balıkçı" lakaplı İlhami Işık, "6-8 Ekim’de HDP ve Selahattin Demirtaş’ı çok sert sözlerle eleştirmişti. Vandalizm ve vahşizm tabirlerini kullanmıştı. Benim de hoşuma gitmişti bu tabirler ve bu sözlerini twitter'da paylaşmıştım" dedi.

Radikal'e konuşan Işık'ın tartışma yaratan Twitter hesabı hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

“6-8 Ekim olayları sırasında benim o twitter adresini kullanan Dinebereday rumuzlu kişiliğiyle sosyal medya üzerinden muhabbetim olmuştu. Kendisini şahsen tanımam ama Diyarbakır’da doktorluk yaptığını herkes bilir. Kendisi de zaten bu bilgiyi daha önce Twitter’da yazmıştı. 6-8 Ekim’de HDP ve Selahattin Demirtaş’ı çok sert sözlerle eleştirmişti. Vandalizm ve vahşizm tabirlerini kullanmıştı. Benim de hoşuma gitmişti bu tabirler ve bu sözlerini twitter'da paylaşmıştım.

Ankara’da ‘bomba’ patlar sözü de PKK ’nın ateşkes ilan etmesiyle ilgili bir tartışmaya dairdi, mitingle hiç alakası yoktu. Sosyal medyada birileri bunu ortaya attı, bazı gerizekalılar da inandı. Bazıları da bu yalanın ucundan tuttu."

Dinebereday rumuzlu kullanıcının HDP’nin sosyal medyasını yönettiği iddiasına ilişkin soruya ise İlhami Işık şöyle cevap verdi:

“HDP ile bu kişinin alakası yok. Zaten Twitter’a bakan birisi bunu hemen anlar. HDP’yi en sert eleştirenlerden biriydi. Ben bu sosyal medyanın aptallığına inanamıyorum.”

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