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Ankara katliamından bir gün önce atılan tweet: Bomba Ankara'da patlayacak!

Tweeti atan hesap, saldırı sonrası kendini korumaya aldı

11 Ekim 2015 10:54

Ankara'daki barış mitingini kana bulayan saldırıdan bir gün önce atılan bazı tweet’lerde, bir terör eylemi olasılığından bahsedildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pir Ozan Abdal takma ismini kullanan @anatolytodorov hesabından cuma günü atılan tweetlerde “...Miting çok kalabalık olacak. Olası polis saldırısı izdihama yol açabilir. 77’deki 1 Mayıs’ı gibi meçhul silah sesleriyle kitle paniğe sürüklenebilir. En korkunç ihtimal de Suruç V2 olabilir. Olası bir bombalı eylem en büyük katliamlardan birine yol açabilir, bu gayet ihtimal dahilinde” denildi.Kendisinin de mitingde ölebileceğini yazan hesap, kapandı.

@DrBereday isimli bir hesaptan ise Ankara’da bomba patlatılabileceği belirtilirken hesap patlama sonrası kendini korumaya aldı ve tweet’ler gizlendi.

İşte saldırıdan bir gün önce atılan o tweetler:

 

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