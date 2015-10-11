Başbakanlık Ankara'daki saldırıda 95 kişinin öldüğünü duyurdu, 52 kişinin ismini açıkladı

Başbakanlık'tan yapılan son açıklamada, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde, art arda gerçekleşen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybeden 52 kişinin isimlerinin bulunduğu bir liste de paylaşan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, 48'i yoğun bakımda olmak üzere 246 kişinin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"10 Ekim saat 10:04’te Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında başlatılan soruşturma süreci devam etmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren odakların tespiti ve bir an önce adalet önüne sevk edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
10 Ekim saat 23:10 itibariyle, menfur saldırı sonucu 48’i yoğun bakımda 246 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olayda 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara genelinde 29 hastanede tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başındadır. Acil hasta nakli ihtiyacı ihtimaline karşı 5 ambulans helikopter ve 1 ambulans uçak hazır bekletilmektedir. Patlama anından itibaren 57 ambulansımız görev yapmıştır.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespiti ve otopsi işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir. Bu çerçevede otopsi işlemleri biten cenazeler gecikmeksizin ailelerine teslim edilmektedir. 10 cenaze ailelerine teslim edilmiştir.
Bu çerçevede;
Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen vatandaşlarımız:
1- Abdülkadir UYAN
2- Metin KÜRKLÜ
3- Gökhan AKMAN
4- Orhan IŞIKTAŞ
5- Yılmaz ELMASCAN
6- Gökmen DALMAÇ
7- Elif KANLIOĞLU
8- Hakan Dursun AKALIN
9- Ersin ADSIZ
10- Ayşe DENİZ
11- Fatma ESEN
12- Gülbahar AYDENİZ
13- Eren AKIN
14- Canberk BAKIŞ
15- Nizamettin BAĞCI
16- Kasım OTUR
17- Başak Sidar ÇEVİK
18- Resul YANAR
19- Mehmet Ali KILIÇ
20- Tekin ARSLAN
21- Sezen VURMAZ
22- Dilaver KAHARMAN
23- Umut TAN
24- Dilan SARIKAYA
25- Ali KİTAPÇI
26- İsmail KIZILÇAY
27- Muhammet DEMİR
28- Korkmaz TETİK
29- Onur TAN
30- Osman ERBASAN
31- Emine ERCAN
32- Vedat ERKAN
33- Seyhan YAYLAGÜL
34- Vahdettin ÖZGAN
35- Selim ÖRS
36- Ali Deniz UZATMAZ
37- Firdevs Tat DALMAÇ
38- Vedat ERKAN
39- Günay DOĞAN
40- Berna KOÇ
41- Meryem BULUT
42- Binali KORKMAZ
43- Feyyaz DENİZ
44- Mehmet Zakir KARABULUT
45- Dicle DELİ
46- Leyla ÇİÇEK
47- Ebru MAVİ
48- Ziya SAYGIN
49- Metin PEŞMAN
50- Mesut MAK
51- Hacı KIVRAK
52- Gözde ARSLAN
Devletimizin tüm birimleri yaşanan acının hafifletilmesi ve bir an önce cenazelerin ailelerine teslim edilmesi için azami çaba göstermektedir.
Gerekli açıklamalar Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılmaya devam edilecektir.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."