Başbakanlık Ankara'daki saldırıda 95 kişinin öldüğünü duyurdu, 52 kişinin ismini açıkladı

Başbakanlık'tan yapılan son açıklamada, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde, art arda gerçekleşen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybeden 52 kişinin isimlerinin bulunduğu bir liste de paylaşan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, 48'i yoğun bakımda olmak üzere 246 kişinin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"10 Ekim saat 10:04’te Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında başlatılan soruşturma süreci devam etmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren odakların tespiti ve bir an önce adalet önüne sevk edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

10 Ekim saat 23:10 itibariyle, menfur saldırı sonucu 48’i yoğun bakımda 246 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olayda 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara genelinde 29 hastanede tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başındadır. Acil hasta nakli ihtiyacı ihtimaline karşı 5 ambulans helikopter ve 1 ambulans uçak hazır bekletilmektedir. Patlama anından itibaren 57 ambulansımız görev yapmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespiti ve otopsi işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir. Bu çerçevede otopsi işlemleri biten cenazeler gecikmeksizin ailelerine teslim edilmektedir. 10 cenaze ailelerine teslim edilmiştir.

Bu çerçevede;

Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen vatandaşlarımız:

1- Abdülkadir UYAN

2- Metin KÜRKLÜ

3- Gökhan AKMAN

4- Orhan IŞIKTAŞ

5- Yılmaz ELMASCAN

6- Gökmen DALMAÇ

7- Elif KANLIOĞLU

8- Hakan Dursun AKALIN

9- Ersin ADSIZ

10- Ayşe DENİZ

11- Fatma ESEN

12- Gülbahar AYDENİZ

13- Eren AKIN

14- Canberk BAKIŞ

15- Nizamettin BAĞCI

16- Kasım OTUR

17- Başak Sidar ÇEVİK

18- Resul YANAR

19- Mehmet Ali KILIÇ

20- Tekin ARSLAN

21- Sezen VURMAZ

22- Dilaver KAHARMAN

23- Umut TAN

24- Dilan SARIKAYA

25- Ali KİTAPÇI

26- İsmail KIZILÇAY

27- Muhammet DEMİR

28- Korkmaz TETİK

29- Onur TAN

30- Osman ERBASAN

31- Emine ERCAN

32- Vedat ERKAN

33- Seyhan YAYLAGÜL

34- Vahdettin ÖZGAN

35- Selim ÖRS

36- Ali Deniz UZATMAZ

37- Firdevs Tat DALMAÇ

38- Vedat ERKAN

39- Günay DOĞAN

40- Berna KOÇ

41- Meryem BULUT

42- Binali KORKMAZ

43- Feyyaz DENİZ

44- Mehmet Zakir KARABULUT

45- Dicle DELİ

46- Leyla ÇİÇEK

47- Ebru MAVİ

48- Ziya SAYGIN

49- Metin PEŞMAN

50- Mesut MAK

51- Hacı KIVRAK

52- Gözde ARSLAN

Devletimizin tüm birimleri yaşanan acının hafifletilmesi ve bir an önce cenazelerin ailelerine teslim edilmesi için azami çaba göstermektedir.

Gerekli açıklamalar Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."