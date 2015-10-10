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Ankara'daki patlamada HDP'li yönetici de yaşamını yitirdi

HDP İzmir Karşıyaka İlçe Teşkilatı Başkanı Ayşe Deniz de Ankara'daki saldırıda yaşamını yitirdi

10 Ekim 2015 19:35

Ankara’da 'Barış, Demokrasi' mitinginin toplanma yeri Ankara Tren Garı önündeki patlamalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Yaşamının yitirenlerin isimleri de belli olmaya başladı. HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur, HDP Karşıyaka İlçe Teşkilatı Başkanı Ayşe Deniz’in patlamada hayatını kaybettiğini açıkladı. Uğur, ‘mitinge İzmir’den bileşenlerimiz kalabalık bir şekilde katıldı. Olay yerinde bulunan üyelerimiz Ayşe hanımın cesedini teşhis etti. Başımız sağ olsun. Şu anda İzmir’den 15-20 kişinin yaralandığı yönünde bilgiler aldık. Ölü ve yaralıları saptamaya çalışıyoruz’ dedi.

Miting için İzmir'den gelen Tarım Orkam Sen Yöneticisi Mesut Mak da katliamda hayatını kaybetti.

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