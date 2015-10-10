Ankara Başsavcılığı: İki canlı bomba üzerinde duruyoruz

Ankara Tren Garı kavşağında, Barış Mitingi için kortej oluşturan yüzlerce kişinin arasında art arda iki patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Selami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katliamın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Altınok, mitinge ilişkin bir güvenlik zafiyeti olmadığını savundu. Başbakanlık saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak "İki canlı bomba üzerinde duruyoruz. Tanınmayacak halde olan cenazelerin hepsine DNA testi yapılacak tabii bu da biraz zaman alacak. Ancak kimlik teşhisi için DNA yapılması gerekiyor" diye konuştu. Patlamayla ilgili olarak 5 savcı görevlendirildi.

Patlama, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği "Barış Mitingi"ne giden grubun kortej oluşturduğu bölgede saat 10:04'te meydana geldi. Anadolu Ajansı, patlamanın intihar saldırısı olabileceği bilgisini geçti. Patlamaların art arda meydana geldiği öğrenildi.

Başbakanlık: 95 kişi öldü, 246 kişi yaralandı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde, art arda gerçekleşen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybeden 52 kişinin isimlerinin bulunduğu bir liste de paylaşan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, 48'i yoğun bakımda olmak üzere 246 kişinin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

RTÜK'ten yayın yasağı

RTÜK, Başbakanlık'ın, Ankara'da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen ve en az 86 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ağır yaralı olduğu patlama hakkında geçici olarak yayın yasağı getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Başbakanlık konuya ilişkin geçici olarak yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" ifadesine yer verildi.

Üç bakandan ortak açıklama: 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Selami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara’da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Altınok, ‘Bariyerlerde güvenlik araması yapıldı mı İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna, “Güvenlik açığıyla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir. miting alanına girilirken arama yapılacaktı. Miting alanı dışında zemin araması yapılmıştır. Güvenlik zaafiyeti olduğunu düşünmüyorum.” cevabını verdi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 62 kişinin olay yerinde, 24 kişinin de tedavi için getirildikleri hastanelerde hayatını kaybettiğini duyurdu. Müezzinoğlu, hastanelerde kan ihtiyacı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Beyin cerrahından plastik cerrahına ekiplerimize ekipler oluşturuldu. Ambulans ekibimiz 56 ekibe dönüştü. Yoğun bir yaralı trafiği oluştu. Bu yaralı trafiğinde ayakta gelenler dışında, şu anda hastanelerimizde 186 hastamız tedavi oluyor. 28’i yoğun bakımda, 18’i ameliyathanede. Olay yerinde kaybettiğimiz vaka sayısı 62. Ağır yaralı olarak gelip hayatını kaybeden kişi sayısı 24"

"5000 ünite kanımız hazır. Yedek olarak 3000 ünite yedek kanımız hazır. TTB Başkanı’yla görüştüm, toplumu bu sorunu daha da ağırlaştıracak, paniğe sürükleyecek olumsuz haber yapılmamasını istedim. Kriz masasını kurduk, kriz masasında bütün sağlık bilgilerini takip ediyoruz. Yine kaybıyla ilgili telaşı olan hastalarımızla ilgili altyapıyı kurduk."

Cumhuriyet Başsavcısı: 47 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, “Ankara Adli Tıp Kurumu'nun cenazelerle dolduğunu, Gazi Hastahanesi bahçesine ek Adli Tıp Merkezi kurduklarını” açıkladı. Kodalak “Savcılık olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz, bir an önce soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Olay yerinde 30 hastanelerde de 17, toplam 47 hayatını kaybetmiş vatandaşımız var” dedi. Kodalak, iki canlı bomba ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, brifing nedeniyle görevli olduğu İstanbul’dan Ankara’ya dönen Başsavcı Kodalak şu detayları paylaştı:



Olay yerinde 30, çeşitli hastanelerde 17 olmak üzere savcılığımıza intikal eden ölü sayısı toplam 47. Ancak durumu kritik olan yaralılar var. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz.

"Adli tıp doldu"



Cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsilere başlandı. Şu anda hastanelerde bulunan cesetlerin üzerinde ön inceleme yani ölü muayeneleri yapılıyor. Bu cesetlerde klasik otopsi için morga kaldırılacak.



"Morg doldu yeni morg kurduk"



Ancak Ankara Adli Tıp cenaze kapasitesi dolduğu için Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde ek Adli Tıp Merkezi oluşturuldu. Hastanelerde bulunan cenazelerde otopsi için burada toplanacaklar. Cenaze sayısı fazla, otopsi doktorlarımız yetmediği için ihtiyaç doğdu. İstanbul Adli Tıp Kurumundan takviye doktor geliyor.

"Kesin olmamakla birlikte iki canlı bomba"



Kesin olmamakla birlikte iki canlı bomba üzerinde duruyoruz. Tanınmayacak halde olan cenazelerin hepsine DNA testi yapılacak tabii bu da biraz zaman alacak. Ancak kimlik teşhisi için DNA yapılması gerekiyor. "

"Kimlik tespiti için polis parmak aradı"



"Ankara‘da yaşanan patlamayı iki ayrı canlı bombanın gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay sırasında parçalanan canlı bombaların kimliğini tespit edebilmek için polis ve adli tıp görevlileri yaklaşık bin 500 metre alana yayılan ceset parçaları arasında kopan parmak aradı. Parmaklardan alınan izleri polis kayıtlarında eşleşirse canlı bombaların kimlikleri tespit edilebilecek."

Üçüncü bomba şüphesi

Yaralıların tahliyesinin ardından bir başka bomba olabileceği ihtimaline karşı polis koridoru oluşturuldu. Patlama bölgesine intikal eden bomba imha uzmanları çalışma yaptı.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Doğan Haber Ajansı muhabiri Tahsin Güner, "Görgü tanıklarına göre iki ya da üç kez bomba patladı. Can kayıplarının yaşanacağını söyleyebiliriz. Tren garı kavşağında kortej oluşturulup Sıhhiye Meydanı’na yürünecekti. Henüz yetkililerden açıklama yok. Olay çok taze, yaralılar tahliye ediliyor" dedi. Patlamanın ardından miting iptal edildi.

Başbakanlık'ta toplantı yapıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri Bakanı Selami Altınok’la görüşüp bilgi aldı.

Davutoğlu, Başbakanlık’ta Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Valisi’yle toplantı yaptı.

İçişleri Bakanlığı: 30 ölü, 126 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

10.10.2015 tarihinde 12:00-16:00 saatleri arasında, Ankara Tren Garından Sıhhiye meydanına kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacağı bildiriminde bulunulmuştur.

KESK, DİSK, TMMOB ve Tabipler Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin katılımı ile saat 09:30 itibariyle Ankara Tren Garı önünde toplanmaların başladığı ve katılımın devam ettiği sırada, saat 10:04 civarında henüz sebebi belirlenemeyen iki ayrı patlama meydana gelmiştir.

Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 30 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 126 vatandaşımızın ise yaralandığı değerlendirilmektedir. Yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde devam etmektedir.

Demokrasimizi ve Ülkemizin huzurunu hedef alan bu menfur saldırıyı lanetle kınıyoruz. Olayla ilgili bütün birimlerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Sağlık Bakanlığı: 56 ambulans sevk edildi

Sağlık Bakanlığı patlama sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık kan stoklarının yeterli olduğu belirtirken olay yerine 56 tam donanımlı ambulans sevk edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığınca Ankara Tren Garı'nda yaşanan patlama sonrası olay yerine 56 tam donanımlı ambulans sevk edildiği, aynı bölgede 10 ambulansın hazır bekletildiği ve gerektiğinde devreye sokulmak üzere 5 ambulans helikopter görevlendirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara merkezindeki bütün hastanelerde uzman doktorların görev başında olduğu, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin aktif bir şekilde hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, "Ankara Tren Garı'nda yaşanan patlama sonrasında olay yerine şu ana kadar biri çok sedyeli olmak üzere 56 tam donanımlı ambulans sevk edildi ve 10 ambulans da olay yerinde hazır bekletiliyor. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 5 ambulans helikopter görevlendirildi" ifadesine yer verildi.

Kılıçdaroğlu: İçim kan ağlıyor

Patlamayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tablonun netleşmesini bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımı süratle olay yerine gönderdim. Gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. İki canlı bombadan söz ediliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Çok üzgünüm, Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Yazık günah bu ülkeye. Hepimizin, siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hepimizin terörü ortak lanetlemesi lazım. Türkiye’nin hak etmediği bir tabloyu zorla dayatmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Teröre lanet okuyacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün Türkiye’de etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Hemen Ankara’ya geçeceğim. Yetkili organlarımızı toplayacağız. Tablonun netleşmesini de bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımı süratle olay yerine gönderdim. Gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. İki canlı bombadan söz ediliyor.

Bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama Türkiye böyle mi yönetilir? Ne derdimiz var bizim? Neden gencecik fidanlarımız teröre kurban gitsinler. Biz güzel bir ülke, huzur içinde bir ülke istiyoruz.

Dayatmayı terör noktasına taşımak hangi vicdan kabul eder. Terörü bitirmek için şunu yapalım. Hay hay şunu yapalım. Terörü bitirmek mi istiyorsunuz? Bitirin kardeşim. Bizden bir şey mi istiyorsunuz? Yapmaya hazırız. Bütün gücümüzle.

Analar ağlamasın. Ağlamasın da lafla olmuyor. Defalarca söyledim, bütün siyasi partilerin terör konusunda amasız dil kullanması lazım. Bu bütün evrensel bir kuraldır.

TTB: Vatandaşlarımızı

kan vermeye çağırıyoruz

Türk Tabipler Birliği Başkanı Beyazıt İlhan, “Çok sayıda ölü var. Parçalanmış cesetler. Tam bir katliam görüntüsü. İsimleri ve sayılarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanı’yla görüştüm, yardıma ihtiyaç olduğunu, çok sayıda hekime ihtiyaç olduğunu belirttim. Ankara’daki bütün yurttaşlarımızı, özellikle patlamanın olduğu bölgeye Numune, Hacettepe, İbn-i Sina hastanelerine kan vermeye çağırıyoruz” dedi.

Demirtaş: Barbarca katliam

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Çok büyük katliamla karşılaştık. Vahşice ve barbarca bir katliam. Suruç’a çok benzeyen bir katliam" diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder:

HDP'lilerin olduğu bölgede patlatıldı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, patlamanın HDP'lilerin toplandığı bölgede gerçekleştiğini söyledi.

DİSK Genel Sekreteri: Binlerce

kişinin olduğu bölgede patlatıldı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Yürüyüş başlamadan önce toplanma sırasında, binlerce insan emek için, demokrasi için yollara çıktı. Son derece coşkulu bir kalabalık varken, bizim bulunduğumuz yerde 2 büyük patlama oldu. Çok sayıda yaralı var, hayatını kaybedenler olduğu söyleniyor. Şu an için net bir şey söyleyemiyorum. Onlarca yaralı ve hayatını kaybedenler var" dedi.

5 savcı görevlendirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren garının bulunduğu bölgede olan patlamaya ilişkin 5 savcı görevlendirdi.