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Ankara Belediye Başkanı'ndan 13 saat sonra ilk mesaj: Yüzde yüz PKK!

Melih Gökçek: Otobüsler 3 gün kurdela takarak terörü protesto edecek

11 Ekim 2015 03:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamayı, "PKK veya ona taşeronluk yapan bir kuruluşun" gerçekleştirdiğini iddia etti. Diyarbakır'daki HDP mitinginde meydana gelen patlamanın, HDP'nin oylarının artması için yapıldığını iddia eden Melih Gökçek, HDP'nin baraj korkusu yaşadığını savunurak, "Arkasından hangi terör örgütü çıkarsa çıksın; faili, kim bundan yararlanıyorsa odur" dedi.

PKK'nın pazar günü açıklayacağını duyurduğu 'ateşkes' ilanının, patlamayla ilişkili olduğunu iddia eden Gökçek, "PKK dün pazar gübü tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı… Niye dün veya bugün değil de pazar günü?" ifadelerini kullandı.

 

Ankara'daki belediye otobüsleri siyah 'kurdela' takacak

 

Patlamanın üzerinden yaklaşık 14 saat geçtikten sonra kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara'daki belediye otobüslerinin "üç gün süre ile siyah kurdela takarak" terörü protesto edecelerini açıkladı. Melih Gökçek'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün Ankara’da olan terör olayı, şimdiye kadar Türkiye’de en alçakça, en şerefsizce gerçekleşen terör olayıdır. İster aynı fikri taşıyalım, ister fikren taban tabana zıd kişiler olalım, bu terörü kabul etmek mümkün değil. Ölenlerin taksiratını Allah affetsin… Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın tek nedeni, milli birliğimize darbe vurmaktır. Arkasından hangi terör örgütü çıkarsa çıksın; faili, kim bundan yararlanıyorsa odur. Daha önce Diyarbakır mitingi sırf HDP’nin oyunu artırmak için yapılan bir provakasyondur. Nitekim HDP’nin oyunu 2 puan yükseltmiştir. Şu anda HDP baraj korkusu yaşamaktadır… Bu olayın arkasında %100 PKK veya ona taşeronluk yapan bir kuruluş vardır… PKK dün pazar gübü tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı… Niye dün veya bugün değil de pazar günü? Ahmet Hakan’ı ziyaretten çıkışta, kaosçuların mutlaka yeni provakasyonlar yapabileceğini söylemiştim… Tahminim doğru çıktı.. Kaosçulara karşı, keröre karşı fikirlerimiz karşıtta olsa el birliği ile karşı çıkmalı ve bu oyunu bozmalıyız. Terörü lanetliyoruz… Ankara Belediye Otobüsleri, üç gün süre ile siyah kurdela takarak terörü protesto edecektir..."

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