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Ankara'da cumhuriyetin en kanlı katliamı gerçekleşti, Melih Gökçek nerede?

Patlamaya ilişkin güvenlik zafiyeti tartışması yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, henüz hiçbir açıklama yapmadı

10 Ekim 2015 23:15

Ankara’da düzenlenen Barış Mitingi’ne katılacakların toplanma noktası tren garında sabah saat 10.04’te iki bomba patladı ve en az 95 kişi öldü, 180'den fazla kişi yaralandı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, henüz herhangi bir açıklama yapmadı. 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği Barış Mitingi’ne yapılan saldırı hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere siyasi yetkililer açıklama yaptılar. Erdoğan terör saldırısını lanetlerken Davutoğlu, güvenlik zafiyeti eleştirilerine dair “Olay miting alanında yaşanmadı, ancak gar çevresinde bombaya karşı ön inceleme yapıldı” dedi.

İçişleri Bakanı Selami Altınok da güvenlik zafiyeti iddialarını reddederken, olay esnasında alanda olan Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici girişte hiçbir kontrol veya arama yapılmadığını belirtti.   

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ise iktidar kanadından güvenlik tedbirlerine dair tek eleştiri getiren isim oldu. Şahin, “Ankara’da yürüyüş yapılırken çevrede de çok ciddi aramaların yapılması bu tür olayların meydana gelmemesi ile ilgili tedbirlerin alınması icap ederdi” ifadesini kullandı.  

Gün içinde ilgili açıklamalar yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten hiçbir açıklama gelmedi. Twitter’ı aktif olarak kullandığı bilinen Gökçek'in attığı son tweet 19 saat önceye ait.

İşte Gökçek’in son tweeti:

 

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