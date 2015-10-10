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Emniyet: Ölenler arasında iki canlı bombaya ait ceset kalıntıları var!

"Ankara'daki katliamda metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcıları kullanılmış"

10 Ekim 2015 21:52

Ankara’da çok sayıda sivil toplum örgütünün desteğiyle gerçekleşecek Barış Mitingi’ne katılacak grupların toplanma noktası olan Ankara Garı önünde sabah saatlerinde meydana gelen iki patlamanın bomba üzerindeki metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcılarla gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyet yetkililerinin aktarımına göre, ölenler arasında iki canlı bombaya ait ceset kalıntıları olduğu, kimliklerinin tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinin "Emniyet'ten ilk açıklama" başlığıyla duyurduğu habere göre, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi"ne katılmak üzere başkente gelenlerin toplanma yeri olan gar önünde meydana gelen patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Polis tarafından kontrol edilen alanda yapılan ilk incelemelerde, terör saldırısında metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcılarının kullanıldığı belirlendi. Ölenler arasında iki canlı bombaya ait ceset kalıntıları olduğu, kimliklerinin tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, patlamanın olduğu yer ve civarındaki gerek MOBESE, gerekse güvenlik kamerası kayıtlarının toplandığını, görüntülerin detaylı incelendiğini bildirdi. Yetkililer, patlamanın şekli ve kullanılan patlayıcı miktarının Suruç'taki patlamayla benzerlik gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ile Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu.

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