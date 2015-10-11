Başbakanlık, Ankara'daki saldırıda hayatını kaybeden 77 kişinin ismini açıkladı

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, Ankara’da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen saldırıda yaralanan 508 kişinin yaralandığı bunlardan, 317’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Başbakanlığın açıklamasında daha önce 95 olarak açıklanan ölü sayına ilişkin yeni bir bilgi verilmezken, bun kişilerden 77’sinin isimleri açıklandı. 65’i yoğun bakımda olmak üzere 160 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildiren Başbakanlık, 36 cenazenin de ailelerine teslim edildiğini belirtti. Gün içinde Başbakanlık'ın listesinde yer alan Firdesv Tat Dalmaç'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dalmaç'ın saldırıdan önce nüfus kağıdını eşine verdiği, eşi Gökmen Dalmaç'ın patlamada ölmesi üzerine nüfus kağıdının bulunup öldüğü sanıldı.
Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:
10 Ekim saat 10:04’te Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında devletimizin tüm birimleri olayın bir an önce aydınlatılması ve yaraların sarılması için görev başındadır.
İçişleri Bakanlığımız tarafından hadisenin gerçekleşmesiyle ilgili tüm boyutları soruşturmak üzere 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir.
11 Ekim saat 10:30 itibariyle, menfur saldırı sonucu 65’i yoğun bakımda olmak üzere, 19 hastanede 160 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın tüm birimleri teyakkuz halinde görevlerinin başındadır. Hastanelerimize başvuran toplam 508 hastamızın 317’si tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir.
Acil hasta nakil ihtimaline karşı 5 ambulans helikopter ve 1 ambulans uçak hazır bekletilmektedir.
Yaralı yakınlarımızı bilgilendirmek için ALO 184 – Sabim destek hattımız 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.
Ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarımız hasta ve hasta yakınlarımıza önümüzdeki süreçte de her türlü tıbbi ve psikolojik desteği vermeye devam edecektir.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespiti ve otopsi işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir. Kimlik tespiti ve cenazelerle ilgili son durum DNA testleri sonucunda netleşecektir. Bu çerçevede otopsi işlemleri biten cenazeler gecikmeksizin ailelerine teslim edilmektedir.
Şu an itibariyle 36 cenaze ailelerine teslim edilmiştir. Cenaze yakınlarına yardımcı olmak ve yürütülen tüm işlemleri hızlandırmak amacıyla AFAD görevlendirilmiştir. Bu çerçevede; cenazelerin ailelerine teslim edilmesi, karadan ve havadan nakli gibi konular dün geceden bu yana AFAD koordinasyonunda yürütülmektedir.
Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen vatandaşlarımız:
1- Abdülkadir UYAN
2- Metin KÜRKLÜ
3- Gökhan AKMAN
4- Orhan IŞIKTAŞ
5- Yılmaz ELMASCAN
6- Gökmen DALMAÇ
7- Elif KANLIOĞLU
8- Hakan Dursun AKALIN
9- Ersin ADSIZ
10- Ayşe DENİZ
11- Fatma ESEN
12- Gülbahar AYDENİZ
13- Eren AKIN
14- Canberk BAKIŞ
15- Nizamettin BAĞCI
16- Kasım OTUR
17- Başak Sidar ÇEVİK
18- Resul YANAR
19- Mehmet Ali KILIÇ
20- Tekin ARSLAN
21- Sezen VURMAZ
22- Dilaver KAHARMAN
23- Umut TAN
24- Dilan SARIKAYA
25- Ali KİTAPÇI
26- İsmail KIZILÇAY
27- Muhammet DEMİR
28- Korkmaz TETİK
29- Onur TAN
30- Osman ERBASAN
31- Emine ERCAN
32- Vedat ERKAN
33- Seyhan YAYLAGÜL
34- Vahdettin ÖZGAN
35- Selim ÖRS
36- Ali Deniz UZATMAZ
37- Firdevs Tat DALMAZ (Yaşıyor)
38- Günay DOĞAN
39- Berna KOÇ
40- Meryem BULUT
41- Binali KORKMAZ
42- Feyyaz DENİZ
43- Mehmet Zakir KARABULUT
44- Dicle DELİ
45- Leyla ÇİÇEK
46- Ebru MAVİ
47- Ziya SAYGIN
48- Metin PEŞMAN
49- Mesut MAK
50- Hacı KIVRAK
51- Gözde ARSLAN
52- Fevzi Sert
53- Uygar Coşkun
54- Aycan Kaya
55- Aziz Onat
56- Yunus Derici
57- Hasan Sancalı
58- Veysel Atılgan
59- Metin Tesmen
60- Fatma Karakurt
61- Şirin Kılıçalp
62- Yusuf Akdağ
63- Çetin Kürklü
64- Gülhan Elmas Can
65- Bilgen Parlak
66- Nevzat Sayhan
67- Kübra Meltem Mollaoğlu
68- İdil Güneyi
69- Osman Turan Bozacı
70- Sevgi Öztekin
71- Sarıgül Tüylü
72- Rıdvan Akgül
73- Nilgün Çeliv
74- Mehmet Tevfik Dalgıç
75- Emin Aydemir
76- İbrahim Atılgan
77- Sabri Alman
Cenazelerin bir an önce ailelerine teslim edilmesi, yaralılarımıza en iyi tedavi şartlarının sağlanması ve olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için tüm birimlerimiz görev başındadır.
Gerekli açıklamalar Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.