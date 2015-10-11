Başbakanlık, Ankara'daki saldırıda hayatını kaybeden 77 kişinin ismini açıkladı

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, Ankara’da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen saldırıda yaralanan 508 kişinin yaralandığı bunlardan, 317’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Başbakanlığın açıklamasında daha önce 95 olarak açıklanan ölü sayına ilişkin yeni bir bilgi verilmezken, bun kişilerden 77’sinin isimleri açıklandı. 65’i yoğun bakımda olmak üzere 160 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildiren Başbakanlık, 36 cenazenin de ailelerine teslim edildiğini belirtti. Gün içinde Başbakanlık'ın listesinde yer alan Firdesv Tat Dalmaç'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dalmaç'ın saldırıdan önce nüfus kağıdını eşine verdiği, eşi Gökmen Dalmaç'ın patlamada ölmesi üzerine nüfus kağıdının bulunup öldüğü sanıldı.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

10 Ekim saat 10:04’te Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında devletimizin tüm birimleri olayın bir an önce aydınlatılması ve yaraların sarılması için görev başındadır.

İçişleri Bakanlığımız tarafından hadisenin gerçekleşmesiyle ilgili tüm boyutları soruşturmak üzere 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir.

11 Ekim saat 10:30 itibariyle, menfur saldırı sonucu 65’i yoğun bakımda olmak üzere, 19 hastanede 160 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın tüm birimleri teyakkuz halinde görevlerinin başındadır. Hastanelerimize başvuran toplam 508 hastamızın 317’si tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir.

Acil hasta nakil ihtimaline karşı 5 ambulans helikopter ve 1 ambulans uçak hazır bekletilmektedir.

Yaralı yakınlarımızı bilgilendirmek için ALO 184 – Sabim destek hattımız 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarımız hasta ve hasta yakınlarımıza önümüzdeki süreçte de her türlü tıbbi ve psikolojik desteği vermeye devam edecektir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespiti ve otopsi işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir. Kimlik tespiti ve cenazelerle ilgili son durum DNA testleri sonucunda netleşecektir. Bu çerçevede otopsi işlemleri biten cenazeler gecikmeksizin ailelerine teslim edilmektedir.

Şu an itibariyle 36 cenaze ailelerine teslim edilmiştir. Cenaze yakınlarına yardımcı olmak ve yürütülen tüm işlemleri hızlandırmak amacıyla AFAD görevlendirilmiştir. Bu çerçevede; cenazelerin ailelerine teslim edilmesi, karadan ve havadan nakli gibi konular dün geceden bu yana AFAD koordinasyonunda yürütülmektedir.

Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen vatandaşlarımız:

1- Abdülkadir UYAN

2- Metin KÜRKLÜ

3- Gökhan AKMAN

4- Orhan IŞIKTAŞ

5- Yılmaz ELMASCAN

6- Gökmen DALMAÇ

7- Elif KANLIOĞLU

8- Hakan Dursun AKALIN

9- Ersin ADSIZ

10- Ayşe DENİZ

11- Fatma ESEN

12- Gülbahar AYDENİZ

13- Eren AKIN

14- Canberk BAKIŞ

15- Nizamettin BAĞCI

16- Kasım OTUR

17- Başak Sidar ÇEVİK

18- Resul YANAR

19- Mehmet Ali KILIÇ

20- Tekin ARSLAN

21- Sezen VURMAZ

22- Dilaver KAHARMAN

23- Umut TAN

24- Dilan SARIKAYA

25- Ali KİTAPÇI

26- İsmail KIZILÇAY

27- Muhammet DEMİR

28- Korkmaz TETİK

29- Onur TAN

30- Osman ERBASAN

31- Emine ERCAN

32- Vedat ERKAN

33- Seyhan YAYLAGÜL

34- Vahdettin ÖZGAN

35- Selim ÖRS

36- Ali Deniz UZATMAZ

37- Firdevs Tat DALMAZ (Yaşıyor)

38- Günay DOĞAN

39- Berna KOÇ

40- Meryem BULUT

41- Binali KORKMAZ

42- Feyyaz DENİZ

43- Mehmet Zakir KARABULUT

44- Dicle DELİ

45- Leyla ÇİÇEK

46- Ebru MAVİ

47- Ziya SAYGIN

48- Metin PEŞMAN

49- Mesut MAK

50- Hacı KIVRAK

51- Gözde ARSLAN

52- Fevzi Sert

53- Uygar Coşkun

54- Aycan Kaya

55- Aziz Onat

56- Yunus Derici

57- Hasan Sancalı

58- Veysel Atılgan

59- Metin Tesmen

60- Fatma Karakurt

61- Şirin Kılıçalp

62- Yusuf Akdağ

63- Çetin Kürklü

64- Gülhan Elmas Can

65- Bilgen Parlak

66- Nevzat Sayhan

67- Kübra Meltem Mollaoğlu

68- İdil Güneyi

69- Osman Turan Bozacı

70- Sevgi Öztekin

71- Sarıgül Tüylü

72- Rıdvan Akgül

73- Nilgün Çeliv

74- Mehmet Tevfik Dalgıç

75- Emin Aydemir

76- İbrahim Atılgan

77- Sabri Alman

Cenazelerin bir an önce ailelerine teslim edilmesi, yaralılarımıza en iyi tedavi şartlarının sağlanması ve olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için tüm birimlerimiz görev başındadır.

Gerekli açıklamalar Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.