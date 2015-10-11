Ankara'da hayatını kaybedenler defnedilmeye başlandı; işte il il cenaze programları...

Dün Ankara’da barış mitingi öncesinde gerçekleşen canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren en az 97 kişinin cenazelerinin kimlik tespiti sürüyor. Adli Tıp kurumundan aileleri tarafından alınan cenazeler için illerde törenler düzenlenecek.

Başbakanlığın açıklamasında daha önce 95 olarak açıklanan ölü sayına ilişkin yeni bir bilgi verilmezken, bu kişilerden 77’sinin isimleri açıklandı.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri için Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden en az 77’sinin kimlik tespitinin yapıldığı, bazılarının yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Sendika.org'ta yer alan habere göre, kimliği belirlenip memleketine doğru yola çıkarılan diğer isimler şöyle:

Aycan Kaya (Batman), Fevzi Sert (Adana Kozan), Uygar Coşkun (Çorum Akpınar Alaca), Muhammet Veysel Atılgan (Batman Gercüş), Fatma Karabulut (Konya Cihanbeyli), Kübra Meltem Mollooğlu (İstanbul), İdil Güneyi (Bursa), Şirin Kılıçalp (Konya Kulu Karcadağ), Mehmet Hayta (Malatya), Nevzat Sayan (Karaman), Bilgen Parlak (Adıyaman), Sarıgül Tüylü (Gebze), Gazi Güray (Dersim).

Ankara

EMEP Genel Yönetim Kurulu ve Ege Bölge Komitesi üyesi Korkmaz Tedik’in cenazesi ise Batıkent Pir Sultan Kültür Cemevi’nde saat 14.00’da yapılacak töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ da katıldı.

Demiryolu işçisi Ali Kitapçının cenazesi yarın öğlen saatinde Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.

İstanbul

Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden HDP İstanbul 1. Bölge 16. sıra Milletvekili Adayı Kübra Meltem Mollaoğlu'nun cenazesi de İstanbul'da toprağa verildi. Defin için toplanan kalabalık, Mollaoğlu'na sloganlar eşliğinde veda etti.

14.30‘da yapılacak tören öncesinde HDP 1. Bölge Milletvekili Adayı Kübra Meltem Mollaoğlu’nun cenze töreni için yüzlerce kişi HDP Kadıköy İlçe binası önünde toplandı. Toplananlar Dörtyol’dan ikinci toplanma yeri olan Ayrılık Çeşmesi’ne yürüdü. Çevredekilerinde alkışlarla destek verdiği yürüyüş, yaklaşık bin kişinin katılımıyla Eyüp Aksoy kavşağından Karacaahmet Mezarlığı’na doğru devam etti.

Sarıgül Tüylü için Kağıthane Cemevi’nde tören yapıldı. Nakil aracıyla cemevi bahçesine getirilen cenaze kadınların omuzlarında taşınırken, bazı esnaflar da katliamı proteto için kepenk açmadı. Siyah bezlerin asılı olduğu Cemevi’nde ki törene binlerce kişi katıldı. Cenazenin Cemevi’ne getirilken binlerce kişi, “Katil devlet hesap verecek”, “Jin jiyan azadi”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Cemevinde ki törenin ardından mahallede yapılan yürüyüşle cenaze Ayazağa Mezarlığı’na defnedilmek üzere yola çıkartıldı.

Antakya

Antakya Halkevi üyesi Ahmet Khaldi ve Necla Duran’ın cenazeleri Ankara Keçiören Adli Tıp önünde bekleyen Savaşa Karşı Yaşam Hakkı meclisinden bir heyet ve aileler tarafından teslim alındı.

Antakyaya götürülen Necla Duran’ın cenazesi yarın saat 10.00’da Aşağı Okçular mahallesindeki aile evinin önünden kaldırılacak.

Filistin Elçi Müsteşarı Mabeel Alsarraj’ın verdiği bilgiye göre; Filistinli Ahmet Khaldi’nin cenazesini almak için Türkiye’ye gelmek istedi. Ancak Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te yaşanan çatışmalar nedeniyle Mısır sınır kapısı kapatıldığı için aile bekletiliyor. Filistin konsolosluğu cenazenin Mısır üzerinden alınması için 11 Ekim Pazartesi günü resmi yazışmalara başlayacak. Ahmet Khaldi için ders verdiği Ahmet Atakan Kütüphanesi’nde yarın taziye çadırı kurulucak.

Çanakkale

Ankara'da meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 97 kişi arasındaki Emeğin Partisi (EMEP) Çanakkale İl Başkanı 42 yaşındaki Ercan Adsız'ın cenazesi, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ercan Atsız’ın cenazesi ailesi tarafından karayoluyla Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine getirildi. Çanakkale, Tekirdağ EMEP teşkilatları tarafından Çorlu Merkez Garaj Cami bahçesinde tören düzenlendi. Ercan Adsız’ın öğretmen eşi Yasemin ve kızı 17 yaşındaki İpek Adsız cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı. Babasının tabutunun başında gözyaşı döken İpek Adsız, "Baba sen güçlü bir adamdın. Bizi bırakma" dedi.

Cenaze törenine CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ünal Baysan ile Adsız Ailesi'nin yakınları, EMEP'liler katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Ercan Adsız'ın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Malatya

“Çık oradan kardeşim, orası sana yakışmıyor”

Ankara’daki katliamda hayatını kaybeden Canberk Bakış’ın (20) cenazesi, memleketi Malatya’da toprağa verildi.

Bakış’ın cenazesi, sabah saatlerinde Malatya Erhaç Havalimanı’ndan alınarak Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’ndeki ailesinin evine götürüldü. Evin önünde babası Abdullah, annesi Naime, ağabeyi Burak, kardeşi Berivan ve yakınları gözyaşı döktü. Berivan Bakış, “Çık oradan kardeşim, orası sana yakışmıyor” diye ağıt yaktı.

Bakış’ın bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandığı, mitinge de öğrenim gördüğü Aydın’dan gittiği öğrenildi.

Öte yandan patlama hayatını kaybeden CHP Malatya İl Gençlik Kolları üyesi Eren Akın, Eski Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Kasım Otur’un cenazeleri de öğle namazının ardından Malatya’da toprağa verilecek.

Adana

Adana Emek ve Demokrasi güçleri hayatını kaybedenlerin cenazelerini karşılamak için çağrı yaptı.

Ankara Adli Tıp’tan teslim alınan cenazeleri karşılamak için bugün akşam saat 19.00’da Uğur Mumcu Alanında çağrı yaptı. Cenaze törenlerinin definine dair program ise henüz netleştirilemedi.

Adana’dan mitinge gelenler arasında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle; Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri; Bilgen Parlak, Hacı Kıvrak, Nevzat Sayan, Rıdvan Akgül, Fevzi Sert, Yılmaz Elmascan ve 1 yıllık öğretmen eşi Gülhan Elmascan, Emek Partisi üyeleri Dilan Sarıkaya, Gökhan Gökbörü, Şebnem Yurtman ile HDP Üyesi Hacı Mehmet Şah.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Devlet Demiryollarında çalışan evli 3 çocuk babası işçi 45 yaşındaki Fevzi Sert’in cenazesi, otopsinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından Adana’nın Kozan ilçesine bağlı, Ayşehoca Mahallesi’ne getirildi. Bir süre omuzlarda taşınan Fevzi Sert’in cenazesi, ambulansa konulmak istendi. Ancak yolun çamurlu olması nedeniyle cenaze, traktörün arkasındaki römorka konuldu. Fevzi Sert, götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Batman

Patlamada yaşamını yitiren 4 çocuk annesi, HDP İstanbul Üsküdar İlçe Eşbaşkanı Aycan Kaya, memleketi Batman'da toprağa verildi. Kürtçe ağıtların yakıldığı cenaze töreninde konuşan baba Süleyman Ergin, "Kızım barış için Ankara'ya gitmişti, dağa çıkmadı ki" dedi. HDP Üsküdar İlçe Eşbaşkanı 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Aycan Kaya, memleketi Batman'da İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızı Aycan Kaya'yı, Ankara'daki barış mitinginde kaybeden gözü yaşlı baba 66 yaşındaki Süleyman Ergin ve annesi Asiye, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. İkiztepe Mezarlığı'ndaki cenaze törenine HDP Batman İl Eşbaşkanı Abdulbari Karaağaç ve kalabalık bir partili grubu katıldı. Kadınların omuzunda taşıdığı Kaya'nın cenazesi, toprağa verilirken, acılı baba Süleyman Ergin, kızının 25 yıldan beri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Kızım Aycan, damadım Hakim Kaya ile 25 yıldır İstanbul'da yaşıyordu. Tek amaçları vardı, ailelerinin geçimlerini sağlamak ve bu ülkenin özlem duyduğu barışı gerçekleştirmekti. Her şeyden önce kızım dağa çıkmamıştı. Barış istemek için Ankara'daydı. Bir süredir de İstanbul Üsküdar'da HDP İlçe Eşbaşkanlık görevini yürütüyordu. Tek isteği vardı; o da bu ülkede barışın gerçekleşmesiydi. Biz barış istiyoruz ama birileri bu yolu engelliyor. Çocuklarımız yetim kalıyor. 4 torunum yetim kaldı. Barış isteyenlerin günahı ne?" diye konuştu. Kalabalık bir grubun zılgıt, alkış ve Kürtçe yakılan ağıtlar eşliğinde toprağa verdiği Kaya'nın 10 metre ilerisinde yine aynı patlamada yaşamını yitiren Barış annesi 65 yaşındaki Batmanlı Meryem Bulut için de mezar açıldı.

Mersin

Tarsus’ta defnedilecek olan Orhan Işıktaş’ın cenazesi Tarsus Çamtepe gişelerinde büyük bir araç konvoyuyla karşılandı. Cenaze Zübeyir köyüne getirildi.

Yaşamını yitiren 3 çocuk babası Gazi Güray’ın cenazesi Mersin Cemevi’ne getirildi. Güray’ın aile fertleri, yakınları ve çok sayıda kişi, cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gazi Güray’ın cenazesi memleketi Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’ne götürülerek Kayacık Köyü’ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Maraş

Katliamda hayatını kaybeden EMEK Gençlik Partisi üyesi olan Ali Deniz Uzatmaz için cenazesi memleketine götürüldü. Ali Deniz için Maraş’ın Narlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Amasya

Ankara saldırısında doğum gününde hayatını kaybeden işçi emeklisi Metin Kürklü (53) memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde defnedildi.

Doğum gününde Ankara’daki mitinge katılmak üzere Amasya’dan arkadaşlarıyla gidip patlama sonucu hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Kürklü’nün cenazesi Kara Mustafa Paşa Camisi’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Ağabeyi ile olayın sabahı telefonda görüştüğünü anlatan Çetin Kürklü, “Doğum gününde vefat etti. Sabah sekiz buçukta aradım kendisini. Doğum gününü kutladım. Öğlen 12’de cenazesini almaya gittim” dedi.

SES Merzifon Temsilcisi Recep Karabek de, “Amasya’dan bir otobüs gitmiştik. Merzifon ile beraber. İki arkadaşımızı kaybettik. 3 arkadaşımız yaralı” diye konuştu.

‘Getirebilirsem barışı kızıma sefa olsun’

Ankara’daki mitinge katılmak üzere Amasya’dan sendikacı arkadaşlarıyla gidip patlama sonucu hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası, Amasya Lisesi felsefe öğretmeni Hakan Akalın’ın cenazesi Şirvanlı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede mezarlığına defnedildi.

Akalın’ın, mitinge gitmeden önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında “Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. Emek ve huzur için de emek. Ankara’daymış barışı, alıp gelmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızıma sefa olsun” mesajını paylaştığı öğrenildi.

Batman

Ankara’daki katliamda hayatını kaybeden İbrahim Atılgan ve 9 yaşındaki oğlu Veysel Deniz Atılgan, Gercüş ilçesinde toprağa verilecek.

TCDD Diyarbakır Müdürlüğü’nde çalışırken 5 yıl önce tayini Ankara’ya çıkmıştı. Ankara’da yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtilen cenazelerin akşam saatlerinde Batman’ın Gercüş ilçesine getirilerek, aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.