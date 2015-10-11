Ankara saldırısı gözleri Türkiye'ye çevirdi



Başkent Ankara'da merkez tren garının önünde bir kadın ağlayarak koşuşturuyor, bir yandan da "Çocuklarımı bulamıyorum, çocuklarımı bulamıyorum" diye bağırıyordu. Bir adam ise ağlayan başka bir kadını kollarıyla sarmış, teselli etmeye çalışıyordu. İkisinin de yüzlerinde kan izleri görülüyordu. Bir duvarında dibinde ise üzerinde "Barış, hemen şimdi" yazılı bir pankart göze çarpıyordu.

Cumartesi günü meydana gelen saldırıdan sonra Ankara merkez tren garının önü bir savaş alanından farksızdı. Etrafa savrulan ceset parçaları dehşetin boyutunu ortaya koyarken, inleyen yaralıların seslerine ambulans sirenleri karışıyordu.

Muhtemelen intihar eylemcileri sol ve Kürt grupların organize ettiği planlı bir gösteri sırasında kalabalığın arasına karışarak üzerlerindeki bombaları patlattılar.

Hastanelerde görevli hekimlerin yaralıların tedavisinde yetersiz kalmaları üzerine Ankara Tabipler Odası bölgedeki tüm doktorlara yardım çağrısı yaptı. Binlerce kişi kan bağışında bulunabilmek için hastanelere akın etti.

Göstericiler polis araçlarına saldırdı

İki bombanın infilak etmesiyle meydana gelen saldırıdan kısa süre sonra polisle göstericiler arasında ilk gerilim de çıktı. Bazı göstericiler saldırıdan devleti sorumlu tuttukları için polis araçlarına saldırdılar.

Bazı göstericiler ise ambulansların geciktiğini ileri sürdüler. Sağlık ekiplerinin olay yerine geç intikal etmeleri tepkilere yol açtı. Olay yerine inceleme yapmak üzere gelen çok sayıda bakan ise tepkilerle karşılaşınca geri dönmek zorunda kaldılar.

Daha ağır suçlamalar da gecikmedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, olayı "katliam" olarak nitelendirdi. HDP saldırının asıl hedefinin partileri olduğunu savunuyor. Nitekim bombalar HDP'lilerin toplandığı alanda infilak etmişti.

HDP'liler ile etkinliğe katılan diğer kesimlerden göstericiler Türk güvenlik birimleri ile PKK arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çağrıda bulunacaklardı. HDP'ye göre son günlerde artan çatışma ortamının sorumlusu Türk hükümeti.

Saldırının yapıldığı sıralarda PKK'nın tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi bekleniyordu. Böylece aylardır süren çatışma ortamına son verilecekti.

PKK ateşkes ilan etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türkiye uzmanı Ziya Meral Twittar'da yayınladığı mesajda saldırıyı, "Olayı kim yaptıysa, Türkiye'de şu sıralarda devam eden çatışmanın bitmesini istemiyor" sözleriyle değerlendirdi. Ancak PKK buna rağmen, saldırıdan bir kaç saat sonra ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bu arada Erdoğan ve diğer politikacılar halka yaptıkları çağrıda tahriklere kapılmamalarını istediler. Hükümet ve muhalefet önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri seçim etkinliklerini de iptal ettiklerini açıkladılar.

Ama bu 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesi tansiyonun yatışacağı anlamına gelmiyor. Bilakis eleştirmenler Erdoğan'ın sağcı seçmenlerin oylarını alabilmek için güvenlik güçleri ve PKK arasındaki gerginliği bizzat tırmandırdığını ileri sürüyorlar.

Buna karşın hükümet yanlısı gazeteci Fatih Tezcan HDP'yi Ankara'daki kanlı saldırıdan sorumlu tuttu. Tezcan'a göre HDP merhamet duygularını depreştirerek, oylarını artırmak niyetinde.