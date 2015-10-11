Yeni Şafak: Canlı bombanın birinin kadın olduğu kesinleşti

Yeni Şafak gazetesi, Ankara'daki terör saldırısında canlı bombalardan birinin kadın olduğunun tespit edildiğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında "İki canlı bombanın da erkek olduğu söylendi" ifadesini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, olay yerinde cinsiyetleri belirlenemeyen ve saldırının failleri olduğundan şüphelenilen 2 kişiye ait ceset parçaları bulundu. Cesetlerden birinin bir kadına ait olduğu kesinleştiği öne sürüldü.

Adli Tıp uzmanları, cesetlerin kimlere ait olduğunu belirlemek için DNA çalışmaları yürütüyor.Savcılığın talimatıyla polis, olayı aydınlatma çalışmaları kapsamında GSM kayıtları ve kamera görüntüleri üzerinde yoğunlaştı. Savcılık ayrıca, kimi Twitter hesaplarından yapılan ve saldırıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen paylaşımları da inceliyor.

Diğer canlı bombanın 25-30 yaşlarında bir erkek olduğu belirtiliyordu.



NTV Ankara Muhabiri Gökhan Gerçek ise canlı yayında son gelişmeleri değerlendirdi. Gerçek "Canlı bombalardan birinin kadın olduğu belirlendi. Erkek olanın bedeninin tamamen parçalandığı ortaya çıktı. Kadının ise uzuvlarının parçalandığı belli oldu. Şüpheli cesetlerinin parmak izlerine bakılıyor. Mobese kameralarındann biri kör noktada kaldığı için görüntü alamadı" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara katliamına ilişkin görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 17.30 sıralarında yaptığı açıklamada "Saldırıyı gerçekleştiren iki canlı bombanın da erkek olduğu söylendi" dedi.