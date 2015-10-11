Kılıçdaroğlu: Saldırıdaki iki canlı bombanın da erkek olduğu söylendi

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara katliamına ilişkin görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saldırıyı gerçekleştiren iki canlı bombanın da erkek olduğu söylendi" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde Emniyet ya da başka bir birim tarafından detaylı bilgi verilecektir" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin herhangi bir örgüt isminin de görüşmede kendisine bildirilmediğini açıkladı.

Yeni Şafak gazetesi ise, Ankara'daki terör saldırısında canlı bombalardan birinin kadın olduğunun tespit edildiğini iddia etmişti.

Yeni Şafak'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, olay yerinde cinsiyetleri belirlenemeyen ve saldırının failleri olduğundan şüphelenilen 2 kişiye ait ceset parçaları bulundu. Cesetlerden birinin bir kadına ait olduğu kesinleştiği öne sürüldü.