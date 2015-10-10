Davutoğlu'na göre, Suruç'ta ölen canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiş!

Ankara'da meydana gelen patlamanın ardından açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Suruç ve Diyarbakır'daki bombalı saldırıların failleri yakalansaydı, perde arkası aydınlatılsaydı, Ankara'da 86 kişinin öldüğü bu bombalı saldırı olmazdı" şeklindeki eleştirileri reddederek, Suruç katliamının failinin yakalandığını ve adalete teslim edildiğini söyledi. Davutoğlu'nun yakalandığını ve adalete teslim edildiğini söylediği Abdurrahman Alagöz'ün Suruç katliamını gerçekleştiren canlı bomba olduğu açıklanmıştı; Alagöz, patlamada hayatını kaybetti.

Diyarbakır ve Suruç katliamlarını gerçekleştirenlerin tespit edilerek adalete teslim edildiğini açıklayan Davutoğlu, "Bugün de daha önce olduğu gibi tam bir dayanışma içinde olmamız gerek. Geçmişte Diyarbakır’da, Suruç’ta, Reyhanlı’da yapılan saldırıların sorumluları yakalanmış, adalete teslim edilmiştir. Bizim görevimiz yakalayıp adalete teslim etmek. Yine Urfa Suruç’ta katliamı yapan Abdurrahman Alagöz yakalandı, hukuka teslim edildi" dedi.