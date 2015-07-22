DNA testi sonuçlandı; Suruç'taki canlı bomba Abdurrahman Alagöz

Suruç bombacısının kimliği kesinleşti. Saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün yaptığı DNA testi sonucuna göre ortaya çıktı.

Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, saldırıda kimliği tespit edilemeyen ancak kadın olduğu belirlenen ikinci bir şüpheli ortaya çıktı. Saldırıda cesedi parçalanan kadın şüphelinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

Reuters: Geçen yıl Suriye'ye gitti

Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, Alagöz'ün geçen yıl yasa dışı yollardan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Yetkili, söz konusu kişinin, Diyarbakır'daki HDP mitingini hedef alan saldırının şüphelisiyle bağlantısı olduğunu belirtti.

Canlı bombanın annesi: Oğlum 6 ay önce yurt dışına gitmişti

Canlı bomba Alagöz'ün annesi Semüre Alagöz, dün (21 Temmuz 2015) yaptığı açıklamada "Oğlum ile en son bir ay önce görüştüm" dedi.

Adıyaman'da yaşayan Semüre Alagöz, eve gelen polislerin çocuklarının kayıp olup olmadığını ve neden babalarını aramadığını sorduklarını aktardı. Sosyal medyada kimliği dolaşan Abdurrahman Alagöz ile ilgili sorulan sorulara anne Alagöz şu şekilde cevap verdi:

“Oğlum Abdurrahman, Adıyaman'da boyacılık yapıyordu. Abisi Yunus ile birlikte çalışıyordu ve evi ikisi geçindiriyordu. Yurtdışına ilk önce Abdurrahman gitti. Sonra abisi Yunus. 6 aydır yurt dışındalar, fakat ne iş yaptıklarını bilmiyorum hiç söylemediler. Sadece iyi olduklarını merak etmememizi söylediler. Abdurrahman ile en son Ramazan ayından önce görüştük. Şuan nerede bilmiyorum. Yurt dışında nereye gittiğini inanın bilmiyorum. Hiçbir şey demediler. Sadece yakın bir zamanda döneceklerini söylediler. IŞİD'e katılıp katılmadığı veya Cihat için Suriye gidip gitmediklerini de bilmiyorum. Benim çocuklarım çok iyi insanlardır. Komşularıma sorun kimseye zarar vermez benim çocuklarım.”