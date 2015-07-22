T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DNA testi sonuçlandı; Suruç'taki canlı bomba Abdurrahman Alagöz

Saldırıda kimliği tespit edilemeyen ancak kadın olduğu belirlenen ikinci bir şüpheli ortaya çıktı

22 Temmuz 2015 13:55

Suruç bombacısının kimliği kesinleşti. Saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün yaptığı DNA testi sonucuna göre ortaya çıktı.

Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, saldırıda kimliği tespit edilemeyen ancak kadın olduğu belirlenen ikinci bir şüpheli ortaya çıktı. Saldırıda cesedi parçalanan kadın şüphelinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. 

 

Reuters: Geçen yıl Suriye'ye gitti

 

Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, Alagöz'ün geçen yıl yasa dışı yollardan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Yetkili, söz konusu kişinin, Diyarbakır'daki HDP mitingini hedef alan saldırının şüphelisiyle bağlantısı olduğunu belirtti.

 

Canlı bombanın annesi: Oğlum 6 ay önce yurt dışına gitmişti

 

Canlı bomba Alagöz'ün annesi Semüre Alagöz, dün (21 Temmuz 2015) yaptığı açıklamada "Oğlum ile en son bir ay önce görüştüm" dedi. 

Adıyaman'da yaşayan Semüre Alagöz, eve gelen polislerin çocuklarının kayıp olup olmadığını ve neden babalarını aramadığını sorduklarını aktardı. Sosyal medyada kimliği dolaşan Abdurrahman Alagöz ile ilgili sorulan sorulara anne Alagöz şu şekilde cevap verdi:

“Oğlum Abdurrahman, Adıyaman'da boyacılık yapıyordu. Abisi Yunus ile birlikte çalışıyordu ve evi ikisi geçindiriyordu. Yurtdışına ilk önce Abdurrahman gitti. Sonra abisi Yunus. 6 aydır yurt dışındalar, fakat ne iş yaptıklarını bilmiyorum hiç söylemediler. Sadece iyi olduklarını merak etmememizi söylediler. Abdurrahman ile en son Ramazan ayından önce görüştük. Şuan nerede bilmiyorum. Yurt dışında nereye gittiğini inanın bilmiyorum. Hiçbir şey demediler. Sadece yakın bir zamanda döneceklerini söylediler. IŞİD'e katılıp katılmadığı veya Cihat için Suriye gidip gitmediklerini de bilmiyorum. Benim çocuklarım çok iyi insanlardır. Komşularıma sorun kimseye zarar vermez benim çocuklarım.”

 

ETİKETLER

bombacı kimliğisuruçcanlı bombakesinleştidnaadıyaman

İlgili Haberler

'Canlı bombanın kimliği belli oldu' iddiası

Canlı bombanın Adıyaman nüfusuna kayıtlı ve erkek olduğu, DAEŞ'le bağlantılı olduğu öne sürüldü

Canlı bomba olduğu iddia edilen zanlının annesi konuştu: 6 ay önce yurt dışına gitmişti

Anne Semüre Alagöz, sosyal medyada paylaşılan kimlik bilgilerini doğruladı

Suruç'u kana bulayan canlı bomba, Diyarbakır bombacısıyla arkadaş mı?

Suruç katliamına ilişkin istihbarat kulisleri...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24