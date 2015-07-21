Canlı bomba olduğu iddia edilen zanlının annesi konuştu: 6 ay önce yurt dışına gitmişti

Şanlıurfa Suruç'ta 31 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili canlı bomba olduğu iddia edilen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Alagöz'ün annesi konuştu. Anne Semüre Alagöz, "Oğlum ile en son bir ay önce görüştüm" dedi.

Meydan gazetesinden Mustafa Gürlek'in haberine göre, canlı bombanın Alagöz isimli 20 yaşında bir genç olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada kimliği paylaşılan ve patlamanın olduğu yerde parçalanmış ceset üzerinde bulunan Abdurrahman Alagöz'e ait kimlik üzerinden annesine ulaşıldı. Anne Semüre Alagöz, sosyal medyada paylaşılan kimlik bilgilerini doğruladı. Abdurrahman Alagöz ile en son Ramazan ayından önce telefonla görüştüğünü söyleyen Semüre Alagöz, bugün polislerinde gelerek çocuklarını sorduğunu söyledi. Anne Alagöz, çocukları Abdurrahman ve Yunus Alagöz'ün 6 ay önce yurt dışına gittiği anlattı.

6 aydır yurt dışınlar ne iş yaptıklarını söylemediler

Adıyaman'da yaşayan Semüre Alagöz, eve gelen polislerin çocuklarının kayıp olup olmadığını ve neden babalarını aramadığını sorduklarını aktardı. Sosyal medyada kimliği dolaşan Abdurrahman Alagöz ile ilgili sorulan sorulara anne Alagöz şu şekilde cevap verdi:

“Oğlum Abdurrahman, Adıyaman'da boyacılık yapıyordu. Abisi Yunus ile birlikte çalışıyordu ve evi ikisi geçindiriyordu. Yurtdışına ilk önce Abdurrahman gitti. Sonra abisi Yunus. 6 aydır yurt dışındalar, fakat ne iş yaptıklarını bilmiyorum hiç söylemediler. Sadece iyi olduklarını merak etmememizi söylediler. Abdurrahman ile en son Ramazan ayından önce görüştük. Şuan nerede bilmiyorum. Yurt dışında nereye gittiğini inanın bilmiyorum. Hiçbir şey demediler. Sadece yakın bir zamanda döneceklerini söylediler. IŞİD'e katılıp katılmadığı veya Cihat için Suriye gidip gitmediklerini de bilmiyorum. Benim çocuklarım çok iyi insanlardır. Komşularıma sorun kimseye zarar vermez benim çocuklarım.”