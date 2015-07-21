Suruç'u kana bulayan canlı bomba kamerada; saldırgan kadın kılığına girmiş erkek mi?

Suruç saldırısından hemen sonra istihbarat, terör, olay yeri inceleme, kriminal ve bomba uzmanlarından oluşan özel bir ekip Ankara’dan bölgeye gitti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekip saldırganın görüntülerini buldu. Olay yerinde bulunan ince yapılı iki parmak önce bombacının kadın olduğu savını güçlendirdi. Daha sonra bulunan bir erkek başı ise eylemcinin kadın kılığına girmiş bir erkek olabileceği değerlendirildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan patlama olayında “intihar saldırısı” iddiası gündeme gelirken Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve canlı bomba olma ihtimali bulunan 4 kadın şüphelinin bilgilerini illere gönderdiği ortaya çıktı.

Aranan isimlerden mi?

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, kanlı saldırıyı düzenleyen canlı bombanın görüntülerine ulaşıldı. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Saldırgan kadının MİT’in, “canlı bomba veya bombalı eylem yapabilir” uyarısı yaptığı 3 kadın eylemciden biri olma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Ankara’dan ekip

Saldırının hemen ardından Ankara’dan bölgeye özel ekip gönderildi. İstihbarat, terör, olay yeri inceleme, kriminal ve bomba uzmanlarından oluşan ekip, bölgeye geçti. Saldırıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de inceleme başlatıldı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi gençlerin ilçeye gelişiyle birlikte bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. İlçe giriş ve çıkışında da kontrol noktası oluşturan güvenlik birimlerinin, araç, üst aramaları ve kimlik kontrolleri yaptığı kaydedildi. Patlamanın meydana geldiği kültür merkezinde de polis ekibinin görevlendirildiği öğrenildi.

Önceden planlı

Tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen canlı bombanın nasıl “gözden kaçırıldığı” araştırılıyor. İlçedeki önlemlere rağmen saldırganın gözden kaçırılması soru işaretlerine neden olurken, saldırganın daha önce ilçeye giriş yaptığı, burada eyleme hazırlandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında saldırganın bağlantılı olduğu kişi veya kişiler de araştırılıyor.

18 yaşında kadın canlı bomba

Saldırıdan hemen sonra bölgede toplanan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İlk incelemelerde saldırının canlı bomba eylemi olduğu netlik kazanırken, saldırganın da kadın olduğu görüntülerden belirlendi.

Patlamanın ardından parçalandığı belirlenen kadın saldırganın kimliğinin tespiti için çalışmalar yürütülürken, elde edilen görüntülerden yüz tanıma sistemiyle de kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bu arada canlı bomba eylemini yapan saldırganın 18 yaşında olduğuna dair iddialar da dile getirildi.