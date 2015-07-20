T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç'taki patlama 18 yaşındaki IŞİD'li kadının intihar saldırısı mı?

Suruç'taki patlama neden oldu; IŞİD ve canlı bomba iddiaları geliyor...

20 Temmuz 2015 15:50

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Urfa İl Eşbaşkanı İsmail Kaplan, Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçelerinden Suruç'ta yaşanan patlamanın "canlı bomba" kaynaklı olduğunu ileri sürdü. Bölge muhabirlerinden Hikmet Durgun, Twitter hesabından patlamanın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hürriyet'in bölgedeki resmi kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, saldırının bahçede gençlerin arasına giren IŞİD sempatizanı 18 yaşında bir kadın tarafından gerçekleştiği yolunda bilgiler olduğunu öne sürüyor.

İçişleri Bakanlığı da saldırının bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, saldırıda en az 30 insan hayatını kaybetti, 104 yaralı var.

DİHA'ya konuşan Kaplan, Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde meydana gelen patlamada "50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini" söyledi. Kobanê'nin yeniden inşa sürecine katkı sunmak için Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 300 genç olduğunu söyleyen Kaplan, "gençlerin bugün Kobanê'ye geçeceklerini, geçmeden önce yapacakları basın açıklamasında patlamanın yaşandığını" söyledi.  

"Patlama sonucu kültür merkezinin bahçesi kan gölüne döndü. Yaşamını yitirenlere ait ceset parçaları etrafa saçıldı" diyen Kaplan, "Olay yerine sevk edilen sınırlı sayıdaki ambulans ile yaralılar hastanelere taşınmaya başlandı" dedi. 

Bölge muhabirlerinden Hikmet Durgun, Twitter hesabından patlamanın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. 

 

ETİKETLER

suruçpatlamadbpsınıramara kültür merkeziışidcanlı bombahikmet durgun

İlgili Haberler

Suruç'ta bombalı saldırı: 32 ölü

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük patlamanın intihar saldırısı olduğunu doğruladı

Suruç'taki korkunç patlama öncesi çekilen fotoğraf

Sosyal medyada patlamadan hemen önce çekilen bir kare fotoğraf da paylaşıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24