Suruç'taki patlama 18 yaşındaki IŞİD'li kadının intihar saldırısı mı?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Urfa İl Eşbaşkanı İsmail Kaplan, Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçelerinden Suruç'ta yaşanan patlamanın "canlı bomba" kaynaklı olduğunu ileri sürdü. Bölge muhabirlerinden Hikmet Durgun, Twitter hesabından patlamanın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hürriyet'in bölgedeki resmi kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, saldırının bahçede gençlerin arasına giren IŞİD sempatizanı 18 yaşında bir kadın tarafından gerçekleştiği yolunda bilgiler olduğunu öne sürüyor.

İçişleri Bakanlığı da saldırının bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, saldırıda en az 30 insan hayatını kaybetti, 104 yaralı var.

DİHA'ya konuşan Kaplan, Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde meydana gelen patlamada "50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini" söyledi. Kobanê'nin yeniden inşa sürecine katkı sunmak için Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 300 genç olduğunu söyleyen Kaplan, "gençlerin bugün Kobanê'ye geçeceklerini, geçmeden önce yapacakları basın açıklamasında patlamanın yaşandığını" söyledi.

"Patlama sonucu kültür merkezinin bahçesi kan gölüne döndü. Yaşamını yitirenlere ait ceset parçaları etrafa saçıldı" diyen Kaplan, "Olay yerine sevk edilen sınırlı sayıdaki ambulans ile yaralılar hastanelere taşınmaya başlandı" dedi.

Bölge muhabirlerinden Hikmet Durgun, Twitter hesabından patlamanın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.