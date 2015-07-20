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Suruç'taki korkunç patlama öncesi çekilen fotoğraf

Sosyal medyada patlamadan hemen önce çekilen bir kare fotoğraf da paylaşıldı

20 Temmuz 2015 15:54

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde çok sayıda insanın ölümü ve yaralanmasına yol açan patlamadan hemen önce çekilen bir kare fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Patlamanın görgü tanıklarından Garip Çelik, Kobanê'de çekilecek bir belgesel için düzenledikleri basın toplantısı sırasında patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Söz konusu fotoğrafın Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleşen patlama öncesi düzenlenmesi planlanan basın toplantısından olduğu tahmin ediliyor.

Şanlıurfa Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Sosyal medyada patlamadan hemen önce çekilen bir kare fotoğraf da paylaşıldı.

İşte patlamadan hemen önce çekilen kare:

 

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