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'Canlı bombanın kimliği belli oldu' iddiası

Canlı bombanın Adıyaman nüfusuna kayıtlı ve erkek olduğu, DAEŞ'le bağlantılı olduğu öne sürüldü

21 Temmuz 2015 15:47

Suruç'ta gerçekleştirilen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda canlı bombanın kimliğinin belirlendiği öne sürüldü.

Yeni Şafak'tan Çetin Çetiner'in haberine göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen, 32 kişinin hayatını kaybettiği 104 kişinin yaralandığı canlı bomba eyleminin Diyarbakır saldırısıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Canlı bombanın Adıyaman nüfusuna kayıtlı ve erkek olduğu, DAEŞ'le bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Canlı bombanın kadın olduğu iddiaları üzerine, kadın kılığına girmiş erkek olabileceği ihtimali ortaya atılmıştı.

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