'Patlama anında 27 GSM aktifti, etrafta canlı bomba dışında en az iki gözcü vardı'

Suruç'ta 32 kişinin öldüğü bombalı katliamda kullanılan patlayıcının Rus yapımı TNT olduğu öne sürüldü. Ayrıca patlama anında 27 GSM'in aktif olduğu ve canlı bombanın dışında en az iki gözcünün de olduğu istihbarat kulislerinden gelen bilgiler arasında yer aldı. Patlamanın etkisini artırmak için demir bilyeler kullanıldığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre, saldırının ardından MOBESE görüntülerini inceleyen polisin önemli ipuçlarına ulaştığı belirtildi. Güvenlik birimleri canlı bombanın olay yerine geldiği zaman bu kişinin gözcüleri olabilecek kişi veya kişiler olduğunu dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Patlama anında 27 GSM aktifti

MOBESE kameralarındaki görüntülere göre, çarşaf giyen ve kadın olduğu sanılan kişinin kültür merkezine girdiği görülüyor. Ancak bombayı patlatanın bu kişi olup olmadığı netleştirilmedi. İstihbarat kaynaklarına göre, IŞİD mensubu olduğu düşünülen canlı bombanın gözlemcisi olduğu düşünülüyor. İstihbarat kaynakları patlama anında bölgedeki GSM kayıtlarında 27 aktif konuşma kaydı tespit etti. Söz konusu telefon görüşmeleri mercek altına alındı.

Özel ekip gitti

İstihbarat kaynakları, numaralardan en az birinin gözcü pozisyondaki kişiye ait olabileceğini belirtiyor. Kullanılan patlayıcının ise Rus yapımı TNT olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Ankara'dan da özel bir ekip Şanlıurfa ya gönderildi.