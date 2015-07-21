Davutoğlu'nun Suruç çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Suruç’taki katliamın ardından Meclis'teki dört partinin liderlerini teröre karşı ortak deklarasyon imzalamaya davet eden Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Habertürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, Suruç ve Adıyaman’daki terör saldırılarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdikten sonra, terör olaylarının ülkeyi karıştırmaya yönelik olup olmadığına yönelik soru üzerine şunları söyledi:

“Yara çok sıcak. Bu aşamada bir şey söylemek doğru olmaz ancak bir gerçek var; teröre karşı hepimizin ortak tavır, ortak tutum takınmamız lazım. Teröre prim vermemek, terörü cesaretlendirecek bütün söylemlerden özenle kaçınmamız lazım. Türkiye terörle mücadelede çok ağır bedeller ödedi; ödemeye de devam ediyor. Bu ülkeye yazık, günah. İnsanlarımız ağır bedeller ödüyorlar. Hepimizin ülkemize, vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım.”

'Ortak acılar dile getirilmeli'

Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu’nun ortak deklarasyon çağrısına olumlu yanıt verdi ve şunları söyledi: “Olabilir. Bizce hiçbir sakıncası yok. Ortak deklarasyon imzalanması sorunun çözümüne katkı sağlayacaksa deklarasyonu imzalarız. Niye imzalamayalım? Bütün mesele olayı bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarıp bu terör eylemlerini gerçekleştirenleri gerçekten mahkûm etmek. Bunu yapabildiğimiz an görevimizi yerine getirmiş olacağız. Asıl önemli olan konu bu. Ancak böyle ortak duruş sergileyebiliriz. Hükümet iradesini bu çerçevede ortaya koymalı.” Kılıçdaroğlu, terör saldırıları- nın hükümet kurma girişimleri ve ülke siyasetini etkilemeye dönük olup olmadığı konusunda ise, “Şu veya bu şekilde bugün, bizim ortak acılarımızın dile getirildiği gün olması lazım. Buna inanıyorum. Bugün için geçerli olan kural bu. Ortak acılarımızı dile getirmeliyiz, oturup hep beraber çözümü düşünmeliyiz; teröre karşı mücadele vermeliyiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Suruç’taki saldırıda bir istihbarat zafiyeti olup olmadığı konusunda, “Bu konuda çalışacak çaba harcayacak olan hükümettir” dedi.

'Devlet dışında yapılanma olmaz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir” sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Devlet dışında ayrı yapılanmalar ülkeye hayır getirmez. Devletin varlığı halka hizmet etmek, halkın sorunlarını çözmek içindir. Meseleye böyle bakıp böyle değerlendirmek gerekiyor. Varsa bir eksiklik kusur dile getirirsiniz, devleti yok saymak doğru bir yaklaşım değildir. Olmamalıdır da” dedi.