Suruç'u kana bulayan canlı bomba, Diyarbakır bombacısıyla arkadaş mı?

Emniyet birimlerine göre Suruç'taki katliamı Adıyamanlı bombacı Ş.A.A. yaptı. Ş.A.A., Diyarbakır bombacısı Orhan Gönder’le aynı dönem IŞİD’e katıldı. Suruç’ta Ş.A.A’nın yanı sıra, ikinci bombacı sanılan bir kadın cesedi de bulundu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Suruç’ta Amara Kültür Merkezi’nde canlı bomba saldırısını düzenleyenin kimliğine ulaşıldı. Emniyet birimleri, elde edilen delillerden yola çıkılarak saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı Ş.A.A’nın düzenlediğini değerlendiriyor. Ş.A.A.’nın, Diyarbakır HDP mitingindeki saldırıyı düzenleyen Orhan Gönder’le aynı dönemde IŞİD’e katıldığı ve birbirlerini tanıdıkları da ileri sürülüyor. Patlamanın ardından polis, olay yerinden çok sayıda delil topladı. Delillerin incelemesinin ardından bütünüyle parçalanmış bir erkek cesedine ait yarı kafatası ve bir kol bulundu. Bombanın etkisiyle parçalandığı değerlendirilen bu kişi üzerinde yoğunlaşan ekipler, bu kişinin Adıyaman nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Ş.A.A., olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cesede ait dokular, Diyarbakır ve Ankara’ya gönderilirken, DNA karşılaştırması için Adıyaman’da oturan ailesinden de doku örneği alındığı öğrenildi. Ş.A.A.’nın nüfus kağıdının olay yerinde bulunduğu da iddia ediliyor.

Adres sormuş

Ş.A.A.’nın, kardeşi Y.A. ile Ocak 2014’te Adıyaman’dan ayrıldığı ve Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldığı öne sürülüyor. Ş.A.A.’nın Diyarbakır’daki HDP mitingine bombalı saldırı düzenleyen Orhan Gönder ile aynı dönemde IŞİD’e katıldığı ve birbirlerini tanıdıkları da iddia ediliyor. Saldırı günü Suruç’a geldiği belirlenen Ş.A.A.’nın adres sorarak Amara Kültür Merkezi’ne gittiği, polisin üç noktada görüntüsüne ulaştığı kaydedildi. Ş.A.A.’nın bağlantıları, Türkiye’ye ne zaman giriş yaptığı, nerede kaldığı sorularına cevap aranıyor. Emniyet birimleri, saldırıda kimliği belirlenemeyen bir erkek ve bir kadına ait ceset olduğunu belirttiler. Erkek cesedinin canlı bomba olarak tahmin edilen Ş.A.A. olduğu, kadının da ikinci bir canlı bomba olarak olay yerine gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cesetten alınan DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı düzenekler

Suruç ile Diyarbakır saldırısı arasındaki bağlantı da incelenirken, her iki saldırıda da demir bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullandığı belirlendi. Diyarbakır’daki bomba telefon bağlantılı düzenekle patlatılırken, benzer düzeneğin canlı bomba tarafından tetiklenerek kullanıldığı bildirildi. Toplanan deliller Ankara ve Diyarbakır’daki polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmede saldırının Diyarbakır’daki HDP mitingine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu, bombaların aynı düzenek ve malzemelerden hazırlandığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede biri patlamış, diğeri de patlamamış 2 el bombası da tespit edildi. Canlı bombanın, patlamanın etkisini artırmak için bilyelerle güçlendirdiği TNT patlayıcısını, el bombasının pimini çekerek ateşlediği belirtiliyor.