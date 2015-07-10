Diyarbakır bombacısı miting alanına böyle girmiş

7 Haziran Seçimleri öncesinde Diyarbakır'da HDP’nin 5 Haziran günü düzenlediği seçim mitingi sırasında, 4 kişinin ölümü, 100’den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Orhan Gönder’in alana giriş görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülere göre bombayı koyan Gönder ayrıldığı miting alanına ikinci kez döndü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 2 polis başmüfettişi de soruşturmalarını sürdürüyor.

HDP, 7 Haziran seçimleri öncesi Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenledi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşma yapmaya hazırlandığı sırada, miting alanında art arda iki patlama meydana geldi. Küçük çaplı patlamanın ardından, alanın kenarında bulunan trafonun olduğu bölgede ikinci ve büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 4 kişi ölürken, 100’den fazla kişi de yaralandı.





Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada bombayı koyduğu gerekçesiyle aranan Orhan Gönder, Gaziantep’te yakalandı. Diyarbakır’a getirilen Gönder, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Görüntüleri ortaya çıktı





Diyarbakır’daki bombalı saldırıdan 2 gün önce kaldığı otelde, asker yoklaması kaçağı olduğu gerekçesiyle polis tarafından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan Orhan Gönder’in miting alanı girişinin görüntüleri ortaya çıktı. IŞİD üyesi olduğu belirtilen Gönder’in olay günü bombayı miting alanına yerleştirdikten sonra ayrıldığı ve alan yavaş yavaş dolmaya başlarken saat 14.33’de yeniden miting alanına geldiği ortaya çıktı. Patlama ise saat 17.50’de, Selahattin Demirtaş kürsüye çıkmaya hazırlanırken oldu.



İkinci kez geldiği alana Ofis Semti tarafından giren Orhan Gönder’in polis kontrol noktasına girdikten sonraki görüntülerinde, kadrajdan çıktığı anda yere bir şey düşürdüğü ve eğilip aldıktan sonra yoluna devam etmesi yer aldı. Üzerinde siyah tişört ve koyu renkte bir pantolon olan Orhan Gönder’in kirli sakallı olduğu görüldü.



Müfettişler 34 gündür Diyarbakır'da

Olayı soruşturmak için patlamadan bir gün sonra Diyarbakır’a gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü’nden iki müfettişin ise halen kentte olduğu ve soruşturmalarını sürdüğü belirtildi.



Polis başmüfettişlerinin, patlamadan önce bölgedeki bütün görüntüleri kare kere izlediği, mitingden önce alınan güvenlik önlemlerini ve patlamadan sonra yaşananları incelediği öğrenildi. Şimdiye kadar yaklaşık 90 polisi dinleyen müfettişlerin patlama öncesinde patlama olacağına dair bir ihbar alınıp alınmadığını da araştırdıkları öğrenildi.