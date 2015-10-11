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Reuters: Ankara katliamı için bulgular IŞİD'i işaret ediyor

Emniyet, Ankara katliamında IŞİD'e yoğunlaştı, şüphelilerden biri Suruç bombacısının abisi

11 Ekim 2015 12:07

Emniyet, en az 97 kişinin yaşaımını yitirdiği Ankara katliamının faillerinden birinin Suruç katliamını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün kayıp ağabeyi Yunus Emre Alagöz olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İstihbarat birimlerine göre, geçen ay IŞİD, PKK üyelerine yönelik eylem kararı aldı ve seçtiği teröristleri Türkiye’ye gönderdi. Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk güvenlik kaynağı da, Ankara'da gerçekleşen katliam saldırısında "ilk bulguların IŞİD'i işaret ettiğini" belirtti.

Habertürk’ten Şefik Dinç ve Enis Yıldırım’ın haberine göre, Emniyet yetkilileri saldırının Suruç katliamı ve Diyarbakır patlamasına benzerliğine dikkat çekerek, ilk etapta IŞİD üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti. Emniyet bünyesinde kurulan 100 kişilik ekiple öncelikle canlı bombaların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Parçaların birleştirilmesi sonrası canlı bomba olduğu tespit edilen cesetlerin DNA’ları alınarak, daha önce herhangi bir olaya karışıp karışmadıkları araştırılacak. Canlı bombalara yardım edenlerin olabileceğini düşünen polis, çevredeki MOBESE görüntülerini ve gardaki kamera görüntülerinin tamamını incelemeye aldı.

Kardeşiyle 2014’te Adıyaman’dan önce Gaziantep, ardından Kilis’e giden Yunus Emre Alagöz, Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldı. Suriye’de bomba eğitimi alan iki kardeş, ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak arama listesine girdi. Ağabey Alagöz, Suruç saldırısından önce kayıplara karışmıştı.

Polise göre IŞİD’in talimat bekleyen diğer teröristleri ise şu isimler:

Brahim Muhammed Selmo: Canlı bomba eylemcisi.

Cengiz Ruşit Abbas: 45 yaşında, lider kadrosunda.

Muhammet Hüseyin: 45 yaşında ve komutan.

Teymur Abdurrauf Musa: IŞİD’in komutanlarından, 1 hafta önce Irak, Tuzhurmatu’dan Türkiye’ye geldi.

Elmala Ebu Amar: Hatay Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Canlı bomba olabilir.

 

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