Angelina Jolie ve Brad Pitt, çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya vardı

Boşanma haberleriyle bir anda tüm dünyanın magazin gündemini değiştiren Angelina Jolie ve Brad Pitt, çocuklarının velayeti konusunda anlaştı. Geçici bir çözüm olduğu belirtilen anlaşmaya göre, Çiftin 6 çocuğunun velayeti Angelina Jolie’de kalacak. Alkol ve uyuşturucu kullandığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Brad Pitt ise çocuklarını ilk kez bir terapist eşliğinde görecek. Pitt ayrıca uyuşturucu ve alkol denetimi için gönüllü oldu.

Daily Mail’in haberine göre, ayrılma aşamasında olan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinden anlaşma haberi geldi. ‘Brangelina’nın anlaşmasının, Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri’ne cuma günü iletildiği ortaya çıktı. Bir kaynak, Angelina Jolie’nin altı çocuğun velayetini aldığını duyurdu.

Uyuşturucu testi için gönüllü oldu

Pitt’in Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10), ikizler Knox ve Vivienne’i (8) ilk ziyaretinde bir terapist de onlara eşlik edecek.

Öte yandan 52 yaşındaki aktörün gönüllü olarak uyuşturucu ve alkol testine tabi olacağı ve tüm aileyle birlikte danışmanlık alacağı öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak, “Bu geçici anlaşma 20 Ekim’de sona erecek. Bu, karar alma sürecini yapılandıracak tamamen gönüllü bir anlaşma. Hem Brad hem de Angelina aile danışmanlığı almak zorunda kaldılar, her ikisi de ailesinin iyiliği için bunu yapmaya gönüllü oldu” şeklinde konuştu.

Terapist zorunlu değildi

Brad Pitt, gözlem altında bir ziyaret gerçekleştirmeye zorlanmadı. Kaynağın aktardığına göre, görüşmenin izlenmesi istenmese de, ünlü çift, Brad Pitt’in çocukları ilk ziyaretinin bir terapist eşliğinde yapılmasına ortak karar verdi. Ama bu Pitt için bir zorunluluk olarak belirlenmedi.

Açıklama yok

Konu hakkında Brad Pitt’in basın danışmanından henüz bir yorum gelmedi. TMZ’nin haberine göre çiftin önünde bir anlaşma yapmak ya da mahkemeye gitmek gibi iki seçenek vardı. İkili de hızla bir karara varıp çocukların yararına olan bir anlaşmaya imza attı.

Kısıtlamalı ziyaret hakkı

Altı çocuğun velayetinin 41 yaşındaki aktrise verildiği ancak Brad Pitt’e de belli kısıtlamalarla ziyaret hakkı tanındığı öğrenildi.

Şiddet soruşturması

Öte yandan FBI, 14 Eylül’de ailece yapılan seyahat esnasında Brad Pitt’in özel jette alkol alıp sarhoş olduktan sonra 15 yaşındaki Maddox’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiasını araştırıyor.

Olayın aynı zamanda Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı tarafından da incelendiği öne sürüldü.

Gizli pazarlıklar

Boşanma aşamasındaki Jolie ve Pitt’in 400 milyon dolar değerindeki mal varlığının paylaşılması konusunda gizli kapılar ardında pazarlıklar yaptıkları haberleri de magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aralarında çekişmeli boşanma gerçekleştiğine dair iddialar sürerken, Entertainment Tonight’ın haberine göre ünlü çift “yapıcı tartışma” süreci yaşıyor. Çifte yakın bir kaynak, “Tarafların sakinleşmesi iyiye işaret” dedi.

Jolie'nin son kozu

People dergisinin iddiasına göre son kozlarını oynayan Jolie, kriz yöneticisi Judy Smith ile birlikte çalışıyor.

Dergiye konuşan bir kaynak, “Judy, Angelina’ya boşanma pazarlıkları konusunda danışmanlık veriyor. Judy ve şirketi, hızlı ve sağduyulu kararlar alma konusunda nasıl bir yol alınması gerektiğini iyi bilir” dedi.

Şato satılmıyor

People ayrıca, çiftin ortak mülkü olan Fransa’daki 60 milyon dolar değerindeki 35 odalı Chateau Miraval’ı da satmayacağını duyurdu.

Toplam 12 mülk

‘Brangelina’ çiftinin, çoğunluğu, birlikte olmadan önce edinilmiş, dünyanın farklı yerlerinde 12 gayrimenkulü bulunduğu biliniyor.

Pitt, mülklerin yedi tanesine sahipken, Jolie ise ikisi Brad Pitt’ten önce, üçü de birlikte oldukları dönemde aldığı beş mülke sahip.

Birlikte satın aldıkları üç mülk ise New York’taki Waldorf Astoria’da bir daire, New Orleans’taki Fransız bölgesinde yer alan 6,5 milyon dolarlık villa ile Fransa’daki 60 milyon dolarlık değerinde şarap bağı ve Miraval Şatosu olarak sıralanıyor.